с чего всё началось

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сегодня, 13 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

Экономика Налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России Экологический налог на транзит нефти через территорию Белоруссии не касается России, его будет платить «Гомельтранснефть Дружба», сообщают СМИ со ссылкой на источник.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Шоу-бизнес Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.

Единоборства Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Армия и оружие Франция отправит дополнительные войска в Африку Франция намерена отправить в Африку дополнительно 220 военнослужащих, заявил французский президент Эммануэль Макрон после саммита с главами государств Сахельской группы пяти, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Общество Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой Жительница Шотландии Надин Андерсон потратила 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы почти полностью покрыть тело черной татуировкой, сообщает 13 января британское издание Metro.

Авто Обновленные седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото В Сети появились фото обновленных седана и хэтчбека Skoda Rapid, которые чешский концерн Skoda готовит к презентации уже в первом квартале 2020 года.