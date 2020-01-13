Политика
REGNUMСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сегодня, 13 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.
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с чего всё началось
Государственный секретарь США Майк Помпео у себя в Twitter сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.РБКвчера в 11:21
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США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка
Эхо Москвывчера в 15:00
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Срочно! США отказали беглому молдавскому олигарху Плахотнюку и его семье в предоставлении визы!
КП - Молдовавчера в 12:20
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