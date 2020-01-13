с чего всё началось

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сегодня, 13 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

Интернет Windows 7 признали опасной В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования.

Политика Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.

Экономика Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов "Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.

Экономика Цены на сигареты повышаются в России Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Политика Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Общество Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.