Политика

REGNUMREGNUMСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сегодня, 13 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.
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с чего всё началось
Государственный секретарь США Майк Помпео у себя в Twitter
 сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
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Владимир Георгиевич Плахотнюк
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель, бизнесмен и олигарх. Экс-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). Бывший депутат парламента Молдавии двух созывов и первый вице-председатель парламента.
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