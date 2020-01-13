Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

По словам американского госсекретаря Майка Помпео, Соединенные Штаты поддерживают Молдавию в ее борьбе с коррупцией. США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.
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с чего всё началось
Государственный секретарь США Майк Помпео у себя в Twitter
 сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
РБКвчера в 11:21

Подробнее о событии

США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка

Эхо Москвывчера в 15:00

США запретили въезд на свою территорию беглому олигарху Плахотнюку

Вести.Ruвчера в 11:39

Помпео сообщил о включении Плахотнюка в санкционный список

Известиявчера в 11:48

Президент Молдавии назвал санкции против Плахотнюка стимулом для борьбы с коррупцией

ТАССвчера в 12:46

Помпео объявил о санкциях против молдавского бизнесмена Плахотнюка

РБКвчера в 11:43

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Коммерсантъвчера в 11:58

США ввели санкции против Плахотнюка

РИА Новостивчера в 11:21
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Ашберн

Срочно! США отказали беглому молдавскому олигарху Плахотнюку и его семье в предоставлении визы!

КП - Молдовавчера в 12:20
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru вчера в 12:11
Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
RT на русском вчера в 20:11
Политика

СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
РБК вчера в 20:04
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Энергетика

Транзит российского газа обходится Украине все дороже

Снижение транзита российского газа в три раза увеличило затраты на поддержание работы газотранспортной системы Украины.
Евразия Daily вчера в 03:09
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК вчера в 22:04
Происшествия

Девять человек обварились кипятком в торговом центре Киева

Девять человек пострадали в результате прорыва теплосети с кипятком в торговом центре Ocean Plaza в Киеве, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 20:21
Гаджеты

У смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro будет своя Ultra

Компания Huawei заявила, что она проведёт презентацию своих новых флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro в конце марта 2020.
iXBT.com вчера в 07:08
Происшествия

При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
RT на русском вчера в 23:18
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
Газета.Ru вчера в 21:42
Происшествия

В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска

REGNUM 00:15
Авто

При заправке некоторые водители допускают пять ошибок

Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
ToDay News Ufa 10 января в 23:39
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Певица Валерия ответила на требование уехать из России

Взгляд.ру 00:15
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Космос

Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году

Гендиректор корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой в 2016 году сообщил ТАСС, что после модернизации телескоп Алтайского оптико-лазерного центра измерит расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров.
ТАСС вчера в 19:06
Экономика

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 21:30
Экономика

Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:05
Гаджеты

Эксперт назвал лучшее время для покупки смартфонов

Новогодние распродажи являются не самым выгодным временем для приобретения новых гаджетов.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Общество

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

RT на русском вчера в 06:57
Футбол

«Астон Вилла» объявила об аренде Рейны

«Астон Вилла» объявила о переходе вратаря Хосе Рейны. Голкипер перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона из «Милана».
Sport24.ru вчера в 14:54
Общество

Набор в туристическую полицию объявлен во Владивостоке

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, спецвзвод во Владивостоке должен начать работу с 1 февраля 2020 года.
Восток-Медиа вчера в 19:26
Политика

WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.
RT на русском вчера в 21:46
Футбол

ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса

Чемпионат вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета вчера в 04:25
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК вчера в 16:00
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