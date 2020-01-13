Политика
КоммерсантъСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, причиной введения ограничительных мер стала коррумпированность молдавского политика.
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Общество
Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением
13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Кино
В трейлере «Морбиуса» Sony появился Стервятник из «Человека-паука» Marvel
Стоит отметить важный момент: в самом конце ролика в кадре появляется актёр Майкл Китон, ранее исполнивший роль Стервятника (Эдриана Тумса) в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» киновселенной Marvel.
Футбол
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
Один из лучших футболистов в истории Турции, Хакан Шукюр, после переезда в США вынужден работать таксистом и продавать книги.
Политика
Президент Эстонии: Россия непредсказуема, но мы приняли меры
Эстонский президент Керсти Кальюлайд в своём интервью для Frankfurter Allgemeine отметила, что власти страны видят в России потенциальную угрозу.
Общество
Россияне с детьми получат ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские семьи с детьми смогут получать ипотеку на выгодных условиях.
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетико» и завоевал Суперкубок Испании
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Авто
Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве
Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового Polo России. Модель в виде тестового мула была сфотографирована на улицах Москвы.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Гаджеты
Представлен новый конкурент MIUI и EMUI
Оболочка предлагает новые системные цвета, иконки, обои и анимации.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле, Архангельске и Нижневартовске.
Интернет
Систему голосового управления Firefox Voice тестирует Mozilla
После установки у юзера будет запрошено разрешение на сбор голосовых шаблонов, которые будут переданы на сервер «Mozilla».
Шоу-бизнес
Мария Миронова показала младшего сына
Мария Миронова поделилась фотографией сыновей от разных браков.
Политика
Лавров заявил об «определенном прогрессе» на переговорах по Ливии
13 января в Москве состоялись переговоры между Россией, Турцией и обеими сторонами внутриливийского конфликта - главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Общество
Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная тачанка»
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни человека
Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Гаджеты
В сети появился официальный постер Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 — крайне ожидаемый смартфон, анонс которого состоится меньше, чем через месяц, а именно 11 февраля.
Общество
Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша
Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".