с чего всё началось

Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, причиной введения ограничительных мер стала коррумпированность молдавского политика.

Авто Opel намерен расширить модельный ряд в России Первой моделью, которая станет доступная уже в начале года станет фургон Opel Vivaro, а после модельный ряд пополнится до шести автомобилей.

Политика Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.

Общество Новую пенсионную схему не включили в план правительства Гарантированный пенсионный план (ГПП) не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год, сообщает РБК со ссылкой на документ (.pdf).

Происшествия В Приморье утверждено обвинение в отношении главы поселения Прокуратура города Уссурийска утвердила обвинительный приговор в отношении бывшего главы Новошахтинского городского поселения, который обвиняется в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Здоровье Южно-сахалинских школьников продолжают проверять на наркотики В южно-сахалинской кадетской школе провели тестирование подростков на наркотические и психоактивные вещества (ПАВ). Подобные мероприятия проходят во всех школах города ежегодно в рамках мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.

Гаджеты Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами Компания Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами, которые занимают переднюю, заднюю и боковую часть мобильного устройства.

Биатлон Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.

Происшествия Умер мальчик, которому прострелили голову В начале августа прошлого года мужчина стрелял из пневматического оружия по банкам в саду и случайно ранил в голову мальчика по имени Егор.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Политика Иран намерен подать в суд на Трампа за убийство Сулеймани Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил о намерении Тегерана подать в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани.