Политика
КоммерсантъСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, причиной введения ограничительных мер стала коррумпированность молдавского политика.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Наука
Ученым удалось продлить жизнь круглых червей в шесть раз
Ранее ученым удавалось благодаря изменению первой последовательности продлить жизнь этим червям на 100% и на 30% при изменении второй.
Авто
Opel намерен расширить модельный ряд в России
Первой моделью, которая станет доступная уже в начале года станет фургон Opel Vivaro, а после модельный ряд пополнится до шести автомобилей.
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Общество
Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрии
Госдума 16 июля приняла в первом чтении законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные клиентов.
Общество
Новую пенсионную схему не включили в план правительства
Гарантированный пенсионный план (ГПП) не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год, сообщает РБК со ссылкой на документ (.pdf).
Политика
Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2» своими силами.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Футбол
Лаутаро Мартинес может заменить Суареса в «Барселоне»
Нападающий Интера Лаутаро Мартинес может покинуть миланский клуб в зимнее трансферное окно.
Происшествия
В Приморье утверждено обвинение в отношении главы поселения
Прокуратура города Уссурийска утвердила обвинительный приговор в отношении бывшего главы Новошахтинского городского поселения, который обвиняется в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.
Здоровье
Южно-сахалинских школьников продолжают проверять на наркотики
В южно-сахалинской кадетской школе провели тестирование подростков на наркотические и психоактивные вещества (ПАВ). Подобные мероприятия проходят во всех школах города ежегодно в рамках мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.
Политика
Трюдо высказался о погибших в Иране подданных Канады
Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Общество
Опекуны Сахалинской области станут получать выплату за свой труд
Размер выплаты опекунам составит от 31,5 тысяч до 45 тысяч рублей (на Курилах). Сегодня такие опекуны вообще не получают никаких выплат.
Экономика
Кудрин оценил воровство из бюджета России в 2-3 миллиарда рублей в год
Из государственного бюджета России воруется примерно 2-3 миллиарда рублей в год.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами
Компания Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами, которые занимают переднюю, заднюю и боковую часть мобильного устройства.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Биатлон
Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева
Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.
Происшествия
Умер мальчик, которому прострелили голову
В начале августа прошлого года мужчина стрелял из пневматического оружия по банкам в саду и случайно ранил в голову мальчика по имени Егор.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединённые Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
Экономика
Количество банкротств россиян за 2019 год выросло почти на 57%
В 2019 году 68 980 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Политика
Иран намерен подать в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил о намерении Тегерана подать в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.