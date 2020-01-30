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РБКСША ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
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Считаю, что совершенно не конструктивно и бесперспективно вводить дополнительные санкции в отношении российских компаний. Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять.
— Антон Морозов, российский депутатRT на русском вчера в 14:10
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