Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин. Rosneft Trading SA — структура крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".
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США ввели санкции против Rosneft Trading и ее президента

Известия11:12

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

РИА Новости10:55

Активы Rosneft Trading в США блокируются в связи с санкциями

ТАСС11:19

В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Интерфакс11:30

США уведомили Россию о санкциях против Rosneft Trading

RT на русском10:50

Акции «Роснефти» упали на 5% из-за санкций США против ее «дочки»

РБК10:44

Акции «Роснефти» падают на фоне новостей о санкциях США

Коммерсантъ11:37
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За сборную ДР Конго Имбула сыграл два матча.
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В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
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Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
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Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
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Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии

В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
Газета.Ru 11:28
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на позиции ВСУ вблизи ряда населенных пунктов в Донбассе, назвав обострение ситуации попыткой срыва мирных процессов в регионе.
Газета.Ru 08:33
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Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

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Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru 07:19
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Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
Авто

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Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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Общество

На Украине запретили фильм с Зеленским

Lenta.ru 08:52
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
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Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

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Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
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В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

У Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт

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Начались продажи Xiaomi Mi 10 Pro

В Китае начались официальные продажи Xiaomi Mi 10 Pro.
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Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
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Кто довел до банкротства крупнейший интернет-магазин

Первый магазин компании «Юлмарт» был открыт 1 июля 2008 года в Санкт-Петербурге на Кондратьевском проспекте.
Lenta.ru 16 февраля в 11:14
Игры

Тестирование Men of War II начнётся в конце марта — показан дебютный трейлер

1С совместно с Best Way объявили, что тестирование Men of War II: Arena начнётся 31 марта.
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Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости 06:40
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube за 15 лет

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Владимир Путин поддержал идею об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

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Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
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