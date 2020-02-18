Политика

Вести.RuВести.RuСША ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы

США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
Читать в источнике
Комментировать197

Подробнее о событии

США ввели санкции против вице-президента «Роснефти» и «дочки» госкомпании

Ведомости10:56

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

РИА Новости10:55

Помпео сообщил Лаврову о намерении США ввести санкции в отношении Rosneft Trading

ТАСС12:24

В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Интерфакс11:30

США уведомили Россию о санкциях против Rosneft Trading

RT на русском10:50

Акции «Роснефти» упали на 5% из-за санкций США против ее «дочки»

РБК10:44

«Роснефть» наказали за торговлю с Венесуэлой

Коммерсантъ12:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Общество

Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию

Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
BFM.ru 12:33
Технологии

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa 01:06
Армия и оружие

ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

Lenta.ru 04:46
Кино

Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева

В Кронштадте стартовали съемки фильма о подвиге группы Михаила Девятаева.
ProKazan.ru вчера в 10:13
Политика

Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу

Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
РИА Новости 12:21
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес

Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе

В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Армия и оружие

Зеленский заявил о продолжении мирного процесса

В ходе брифинга Зеленский назвал сегодняшнее боестолкновение на Донбассе «провокацией» и заявил, что оно не заставит изменить курс на урегулирование ситуации.
Expert.ru 10:04
Политика

Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии

Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии.
ТАСС 12:18
Общество

Арбитражный суд Петербурга признал «Юлмарт» банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал компанию "Юлмарт" банкротом. Ранее ретейлер попал под наблюдение, сообщает ТАСС.
Народные новости 13:02
Футбол

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Минском» в товарищеском матче

Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Минском" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
РИА Новости 11:09
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
РИА Новости вчера в 21:37
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
Музыка

Элтон Джон потерял голос и расплакался на сцене

Uznayvse.ru 10:09
Политика

Дудь взял интервью у бессменного журналиста «кремлёвского пула»

«Андрей Колесников – суперзвезда газеты «Коммерсантъ» и человек, который уже 20 лет пишет о каждом шаге Владимира Путина, – новый герой вДудя», — написал у себя в социальных сетях журналист Юрий Дудь.
SM News 07:33
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» сыграет звезда «Игры престолов»

Газета.Ru 10:50
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Культура

Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»

Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Московский Комсомолец 09:11
Здоровье

Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств

Что советует врач Доктор Халле советует изменить свои привычки для стабильного снижения артериального давления: — ежедневные прогулки по 15 минут помогут уменьшить "верхнее" давление на 5-8 миллиметров ртутного столба.
Телеканал 360° 15 февраля в 13:24
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США

Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
ТАСС 13:32
Общество

Воронежцев начнут штрафовать за неуплату парковки

Изменения позволят штрафовать автолюбителей, которые не оплачивают парковку в центре города.
Domostroyrf.ru 09:50
Экономика

Почему экономика Японии упала рекордно за пять лет

В IV квартале 2019 года японская экономика показала максимальное падение за последние пять лет.
RT на русском вчера в 11:18
Спорт

Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал в спринте из-за падения норвежца. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Российская газета 12:51
Здоровье

Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
ToDay News Ufa 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное