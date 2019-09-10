Политика
RT на русскомСША ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента. В частности, под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:23, Вашингтон
Общество
Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года
"Думаю, в марте следующего года сформируем группу и начнем обучение по профессии машиниста", - добавил вице-мэр.
Интерфакс 07:44
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Политика
«Газпром» активизирует геологоразведку для поставок газа в Китай
«Газпром» в 2020--2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи.
News.ru 08:49
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты вчера в 17:49
Происшествия
Пожар на рынке в Геленджике потушен
Пожар на рынке Геленджике, вспыхнувший во вторник на площади 300 кв. м, потушен, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 04:12
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Здоровье
Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака
Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Известия вчера в 20:55
Политика
Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.
RT на русском 05:32
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Финансы
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Политика
Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью
Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник не пришел на второй допрос в Государственное бюро расследований по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями, заявила во вторник пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
РИА Новости 08:37
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Гаджеты
Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple
Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Шоу-бизнес
Пугачева и Киркоров обсудили новую песню ее старшего внука
Филипп Киркоров сделал в своем инстаграме репост со страницы старшего внука Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова, который днем ранее опубликовал видео на песню Statues.
РИА Новости 09:40
Кино
Участников фестиваля Arctic open научат снимать танец
Участников III Международного кинофестиваля Arctic open научат снимать танец и движение в кино.
ТАСС 10:24
Авто
Rolls-Royce представил спецверсии Wraith для России
Знаменитое «звездное небо» на потолке Wraith впервые засияло оранжевыми, зелеными и лиловыми лампами.
AutoNews 06:58
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Космос
Робот Федор опубликовал видео выхода из корабля «Союз»
Вернувшийся на Землю с Международной космической станции (МКС) робот Федор опубликовал видео, на котором показано, как его достают из спускаемого аппарата.
Ридус 07:23
Футбол
Йерри Мина оштрафован из-за съемок в рекламе букмекера
Сообщается, что защитник «Эвертона» Йерри Мина оштрафован на 11,2 тыс. фунтов за нарушение запрета, связанного с букмекерскими конторами.
Soccer.ru 09:35
Здоровье
В России подорожали жизненно важные лекарства
Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
RuNews24.ru 04:13