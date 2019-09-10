Политика
РБКСША ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской). Заявление опубликовано на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Госдепартамент США ввел санкции против руководителя и следователя по особым важным делам в следственном отделе по городу Сургуту – Владимира Ермолаева и Степана Ткача, сообщается на сайте американского ведомства.Ведомостивчера в 11:31
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США ввели санкции против двух следователей в Сургуте из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Ведомостивчера в 11:31
США ввели санкции против двух сотрудников СК в Сургуте из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Интерфаксвчера в 11:19
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Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
Росстат назвал количество пенсионеров в стране
По словам министра, на программы профессионального обучения пенсионеров и людей предпенсионного возраста ежегодно выделяется пять миллиардов рублей из бюджета.
URA.Ru вчера в 23:58
Политика
Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru вчера в 13:11
Недвижимость
Названы снижающие стоимость квартиры факторы
Веским поводом для торга с собственником может стать расположение квартиры в доме на первой линии шумной магистрали (особенно с окнами на трассу), а также наличие рядом с домом линии электропередач, ТЭЦ (подобное соседство отнимает у цены квартиры до 20 процентов).
Lenta.ru вчера в 23:40
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика
Делегация из США приехала в Крым
Газета.Ru 09 сентября в 14:25
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Политика
В Челябинске началось формирование новой власти
«Единая Россия» 11 сентября проведет заседания политсоветов всех семи местных отделений в Челябинске.
URA.Ru вчера в 23:45
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что необходимо лучить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Политика
Главы МИД стран Северной Европы обсудят Россию и конфликт на Украине
Конфликт на юго-востоке Украины и Россия станут одной из главных тем обсуждения на предстоящей 12 сентября встрече глав МИД Северной Европы в городе Боргарнес в Исландии.
ТАСС вчера в 18:37
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.
Expert.ru вчера в 11:01
Футбол
Сборная Перу в концовке матча вырвала победу у Бразилии
Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) и закончилась победой перуанской команды со счетом 1:0.
Sport24.ru 01:00
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Культура
Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
RT на русском вчера в 18:58
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Происшествия
Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета
Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Происшествия
В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных
Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
Мужчина засунул младенца в сушильную машину и сломал ему череп
РЕН ТВ вчера в 21:28
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.
RT на русском вчера в 19:21