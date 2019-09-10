с чего всё началось

Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской). Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Религия Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Общество Росстат назвал количество пенсионеров в стране По словам министра, на программы профессионального обучения пенсионеров и людей предпенсионного возраста ежегодно выделяется пять миллиардов рублей из бюджета.

Политика Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.

Политика Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.

Недвижимость Названы снижающие стоимость квартиры факторы Веским поводом для торга с собственником может стать расположение квартиры в доме на первой линии шумной магистрали (особенно с окнами на трассу), а также наличие рядом с домом линии электропередач, ТЭЦ (подобное соседство отнимает у цены квартиры до 20 процентов).

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Происшествия Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.

Политика В Челябинске началось формирование новой власти «Единая Россия» 11 сентября проведет заседания политсоветов всех семи местных отделений в Челябинске.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане Отмечается, что необходимо лучить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.

Политика Главы МИД стран Северной Европы обсудят Россию и конфликт на Украине Конфликт на юго-востоке Украины и Россия станут одной из главных тем обсуждения на предстоящей 12 сентября встрече глав МИД Северной Европы в городе Боргарнес в Исландии.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Политика Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.

Футбол Сборная Перу в концовке матча вырвала победу у Бразилии Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) и закончилась победой перуанской команды со счетом 1:0.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.

Происшествия В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.