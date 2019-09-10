с чего всё началось

Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской). Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Хоккей Игорь Ларионов назначен советником штаба сборной России Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России, сообщает официальный сайт ФХР.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Наука Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.

Политика Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната "А" заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.

Политика Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы» Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.

Хоккей Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Политика В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.

Космос Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".

Музыка От Гречки до «Ленинграда»: вышел сборник каверов на песни Егора Летова Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.

Финансы Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Гаджеты Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5 Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.

Общество В Госдуме предложили установить новый выходной для православных Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Хоккей Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение» Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.

Происшествия В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Политика Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоят в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество МГУ прокомментировал сообщение лектора о «нулевой зарплате» в вузе Ранее преподаватель исторического факультета МГУ Иванчик написал в своем Facebook, что получил сообщение от коллег о сокращениях на истфаке.

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Политика Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.