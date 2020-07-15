Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. В списке несколько россиян и пять компаний. Как говорится на сайте ведомства, под санкции попали Игорь Лавренков (за связь с Пригожиным), Андрей Мандель и Михаил Потепкин.

США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний

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