Политика
КомпанияСША ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. В списке несколько россиян и пять компаний. Как говорится на сайте ведомства, под санкции попали Игорь Лавренков (за связь с Пригожиным), Андрей Мандель и Михаил Потепкин.
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Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Экономика
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
В Twitter сообщили о работе с проблемой с аккаунтами
Компания Twitter ведет работу с проблемными аккаунтами. Накануне пропали сообщения в ряде аккаунтов, в том числе у многих знаменитостей.
Свободная Пресса 19:06
Футбол
Спартак — Ахмат 3:0
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Авто
Toyota Land Cruiser 200 в России получил обновленную спецверсию
Дилеры концерна Toyota в России объявили старт приема заказов на модернизированную топовую модификацию Executive Lounge модели Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили 13:49
Футбол
«ПСЖ» выставил условия «Барселоне» по осуществлению покупки Неймара
"Пари Сен-Жермен" выставил условия каталонской "Барселоне" по осуществлению покупки бразильского нападающего Неймара.
Газета.Ru 08:43
Здоровье
Президент Узбекистана объявил выговор главам Минздрава и города Ташкента
Выговор за проведенную работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте и Ташкентской области объявил министру здравоохранения Узбекистана Алишеру Шадманову и хокиму (главе) города Джахонгиру Артыкходжаеву президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 15 июля пресс-служба главы государства.
ИА Красная Весна 20:20
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшей выживаемостью больных раком
Наибольшая доля людей со злокачественными образованиями, которым диагноз поставили пять и более лет назад, отмечается в Республике Крым (60%).
News.ru 17:00
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Экономика
Коллекционные сумки Hermes подешевели вдвое за период пандемии
Цена на коллекционные модели сумок Hermes на аукционах упала на 50%, следует из данных консалтинговой компании Knight Frank (имеются в распоряжении редакции Business FM), которая причисляет эти сумки к инвестиционным предметам роскоши.
BFM.ru 10:09
Происшествия
Бандиты заставляли покупать себе iPhone
По версии следствия, рэкетиры заставляли жертв покупать для них дорогостоящие гаджеты Apple, оформлять на себя банковские кредиты и отдавать им деньги.
Коммерсантъ 08:52
Происшествия
На Камчатке возбудили дело на начальника лесничества из-за служебного подлога
Начальник лесничества самого крупного муниципального района Камчатки - Елизовского - стал фигурантом уголовного дела по факту служебного подлога и превышения служебных полномочий, сообщается в четверг на сайте Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
ТАСС 20:31
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
Футбол
«Балтика» в первом туре может отправиться в Оренбург, «Торпедо» - в Ярославль
Matchtv.ru стал известен проект календаря первого тура первенства Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ 17:15
Общество
За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 24 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.
Комсомольская правда 16:40
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 13 июля в 04:58
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз. Просто дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую.
GreatLove 17:05
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01