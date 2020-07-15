Политика

КомпанияКомпанияСША ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний

Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. В списке несколько россиян и пять компаний. Как говорится на сайте ведомства, под санкции попали Игорь Лавренков (за связь с Пригожиным), Андрей Мандель и Михаил Потепкин.
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Минфин США внес в санкционный список трех россиян и пять компаний, связанных с Евгением Пригожиным

Эхо Москвы18:09

США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

РБК15:42

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний

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США ввели санкции против якобы связанных с Пригожиным физлиц и юрлиц

ТАСС14:47

США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с Пригожиным

Интерфакс15:18

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

РИА Новости14:27
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