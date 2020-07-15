Политика
РИА НовостиМинфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
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Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Здоровье
ВОЗ и ЮНИСЕФ бьют тревогу из-за снижения уровня вакцинации детей
Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за снижения уровня вакцинации детей в мире в связи с перебоями в доставке препаратов из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 18:32
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.6
Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.6 для своих смартфонов.
Деловое.ТВ 14:42
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Игры
Видео: ЧАЭС, аномалии и разрушаемость в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
3DNews 13:53
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Общество
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Игры
Физическая копия Microsoft Flight Simulator выйдет на десяти дисках
CyberSport.ru 15:15
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
Шоу-бизнес
Илья Авербух закрутил роман с Лизой Арзамасовой, когда ей было 17 лет
Накануне 46-летний фигурист Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Арзамасова официально подтвердили, что встречаются.
Территория новостей 07:00
Шоу-бизнес
Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой
Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт 08:48
Здоровье
COVID-19 оказался почти в восемь раз опаснее гриппа по риску инсульта
После поправки на возраст, пол и расовую принадлежность вероятность ишемического инсульта при коронавирусе оказалась в 7,6 раза выше, чем при гриппе.
Известия 17:10
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском 11:47
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 13 июля в 11:59
Футбол
Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией»
Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.
Sports.ru вчера в 16:55
Футбол
«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно оформил чемпионство
В матче 32-го тура чемпионата Португалии "Порту" переиграл в родных стенах "Спортинг".
Газета.Ru 19:02
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews 10:05
Экономика
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
Общество
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Армия и оружие
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании Триполи
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании районов столицы Ливии - города Триполи.
Piter.tv 08:48
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01