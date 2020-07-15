Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

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