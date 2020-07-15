Минфин США внес в санкционный список трех физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.

США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

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