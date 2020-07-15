Политика
РБКСША ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний
Минфин США внес в санкционный список трех физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Политика
В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Политика
Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США
Канье Уэст, являющийся знаменитым американским музыкантом, не будет баллотироваться в президента США, хотя и заявлял обратное совсем недавно.
CT news 14:41
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко
Режиссер Андрей Кончаловский объяснил замену Александра Домогарова на Гошу Куценко в спектакле "Сцены из супружеской жизни" тем, что у актера своя "индивидуальность".
Газета.Ru 06:38
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Футбол
Калиниченко раскритиковал судейство матча «Спартак» — «Ахмат»
RT на русском 12:26
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Здоровье
Власти Астраханской области готовят новые послабления ограничений
В Астраханской области готовятся к послаблению еще ряда ограничений.
Южный Федеральный 12:50
Футбол
Газизов: ФК «Спартак» нуждается в точечном усилении
Состав футбольного клуба "Спартак" нуждается перед следующим сезоном в точечном усилении.
ТАСС Спорт 14:41
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Спорт
Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года
Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета вчера в 04:07
Наука
Машинное обучение поможет увеличить объем добычи нефти
Суть метода заключается в том, что в пласт под высоким давлением закачивается жидкость с твердыми частицами, что приводит к образованию трещин и увеличению притока к скважине и тем самым позволяет увеличить охват области, из которой добываются углеводороды.
Naked Science 08:55
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 13 июля в 21:36
Политика
Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США
Как сообщает ToDay News Ufa, Китай наложил санкции на американских законодателей, что является ответом на введение американцами визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих китайских чиновников.
ToDay News Ufa 13 июля в 06:34
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Путешествия
О готовности принимать российских туристов заявили восемь стран
В единственной европейской стране, открывшейся для россиян - Хорватии туристам придется предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса и оплаченный ваучер на проживание, но посетить Хорватию смогут лишь россияне с действующей визой, поскольку сейчас оформление новых виз приостановлено.
Новые Известия вчера в 13:04
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Розу Сябитову обвинили в замусоривании поселка и вызвали полицию в ее загородный дом. Об этом она сообщила в Instagram.
Lenta.ru 06:08
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение
Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
Наука
Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены
Live24 13 июля в 06:39