Политика

ВедомостиВедомостиСША ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.
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с чего всё началось
В санкционный список Государственного департамента США попали
 три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.
РБК09:26

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США ввели санкции против трех российских организаций

URA.Ru09:28

Как США вводили против России санкции на основании законов о нераспространении

ТАСС12:30

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Газета.Ru12:41

США ввели санкции против трёх оборонных предприятий России

RT на русском13:59

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РБК09:26

США ввели санкции против трех российских организаций

РИА Новости09:21

США ввели санкции против трех российских организаций

ТК Звезда09:02
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Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
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Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

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