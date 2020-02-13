Политика
ВедомостиСША ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.
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Шоу-бизнес
Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Авто
Российский завод Nissan приостановит выпуск автомобилей
Выпуск машин на российском автозаводе Nissan в марте может быть приостановлен, сообщил "Ведомостям" представитель компании.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьеве
Следователи задержали в Хабаровске мужчину, бросившего двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево в январе.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в полуфинальном матче Кубка Испании
"Реал Сосьедад" нанес поражение клубу второго дивизиона чемпионата страны "Мирандесу" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Экономика
Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Футбол
Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Авто
Названы сроки появления в России нового Haval H5
Китайский внедорожник Haval H5 может добраться до России уже в первой половине текущего года.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Общество
Росавиация: возвращения из Китая ожидают 228 россиян
Представитель Росавиации рассказал журналистам, что на сегодняшний день более 200 российских граждан ожидают выезда из Китая, охваченного эпидемией опасного коронавируса нового типа COVID-201.
Политика
Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Сегодняшнее заседание исполнительного комитета РФС было посвящено нескольким вопросам, главным из которых стала реформа самого Кубка.
Гаджеты
Samsung представил новый складной смартфон
Южнокорейская корпорация Samsung презентовала новый смартфон со складывающимся экраном. Новинка получила название Galaxy Z Flip.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Биатлон
Сборная России финишировала на своем месте
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
Авто
Рассекречены моторы нового Kia Sorento
Стала известна моторная гамма Kia Sorento нового поколения.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.