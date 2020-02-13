Политика

ВедомостиВедомостиСША ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.
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с чего всё началось
В санкционный список Государственного департамента США попали
 три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.
РБК09:26

Подробнее о событии

Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список

РБК09:26

США ввели санкции против трёх оборонных предприятий России

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Как США вводили против России санкции на основании законов о нераспространении

ТАСС12:30

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Газета.Ru12:41

США продолжат применять санкции в отношении стран, нарушающих права человека

Интерфакс18:36

США ввели санкции против трех российских организаций

РИА Новости09:21

США ввели санкции против трех российских организаций

ТК Звезда09:02
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

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"Реал Сосьедад" нанес поражение клубу второго дивизиона чемпионата страны "Мирандесу" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.
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Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин.
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Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости 15:12
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

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Названы сроки появления в России нового Haval H5

Китайский внедорожник Haval H5 может добраться до России уже в первой половине текущего года.
CarsWeek.ru 06:28
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«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии

"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
РИА Новости 16:54
Общество

Росавиация: возвращения из Китая ожидают 228 россиян

Представитель Росавиации рассказал журналистам, что на сегодняшний день более 200 российских граждан ожидают выезда из Китая, охваченного эпидемией опасного коронавируса нового типа COVID-201.
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Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»

Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Газета.Ru 16:52
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Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

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Сегодняшнее заседание исполнительного комитета РФС было посвящено нескольким вопросам, главным из которых стала реформа самого Кубка.
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Samsung представил новый складной смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung презентовала новый смартфон со складывающимся экраном. Новинка получила название Galaxy Z Flip.
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В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
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Сборная России финишировала на своем месте

Коммерсантъ 14:32
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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
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РИА Новости 13:35
Авто

Рассекречены моторы нового Kia Sorento

Стала известна моторная гамма Kia Sorento нового поколения.
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В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Газета.Ru 04:09
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Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт

Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
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