Политика
ВедомостиСША ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.
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Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Кино
Сапковский о «Ведьмаке»: «Цвет кожи в моих книгах не указывается — авторы адаптаций могут творить свободно»
Анджей Сапковский заявил, что не указывал конкретный цвет кожи для персонажей из «Ведьмака», поэтому авторы адаптаций могут фантазировать.
Авто
Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году
"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Гаджеты
Представлен складной Samsung Galaxy Z Flip
Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Диагональ экрана в разложенном состоянии — 6,7 дюйма.
Общество
У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей
Расследователи выяснили, что чиновник передвигается на бизнес-джете Falcon 8X стоимостью 3 млрд рублей.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
Армия и оружие
В США назвали препятствие для военной победы над Россией
Общество
Умер легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян
Звание Героя России Ботяну было присвоено указом российского президента за операцию по спасению Кракова 10 мая 2007 года.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
Кино
Звезды фильма «Лёд 2» сыграют в шоу «Сто к одному»
15 февраля в эфире телеканала "Россия 1" выйдет необычный выпуск программы "Сто к одному": команда актеров из картины "Лёд 2" — Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и Ксения Лаврова-Глинка — выступит против команды тех, кто профессионально катается на коньках.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму, передает агентство городских новостей «Москва».
Здоровье
В Китае начали лечить от коронавируса с помощью переливания крови
Китайские врачи начали лечить больных пневмонией нового типа с помощью переливания крови от доноров, переболевших коронавирусом.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Общество
В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая
Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Политика
Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции
Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.
Наука
В Южной Америке найдены останки черепахи размером с автомобиль
Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1310
Количество погибших от вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае достигло 1310 человек при общем числе заразившихся в 48,2 тысячи в провинции Хубэй.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране
Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Футбол
РФС не планирует приглашать иностранных судей для работы на матчах РПЛ
Российский футбольный союз не намерен приглашать иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ.
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.