Политика

ВедомостиВедомостиСША ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.
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с чего всё началось
В санкционный список Государственного департамента США попали
 три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.
РБК09:26

Подробнее о событии

США ввели санкции против трёх оборонных предприятий России

RT на русском13:59

Как США вводили против России санкции на основании законов о нераспространении

ТАСС12:30

США ввели санкции против трех российских организаций

ТК Звезда09:02

США ввели санкции против трех российских организаций

URA.Ru09:28

Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список

РБК09:26

США ввели санкции против трех российских организаций

РИА Новости09:21

США ввели санкции против трех российских компаний

Газета.Ru12:41
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Армия и оружие

По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар

Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
РБК 14:12
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Сапковский о «Ведьмаке»: «Цвет кожи в моих книгах не указывается — авторы адаптаций могут творить свободно»

Анджей Сапковский заявил, что не указывал конкретный цвет кожи для персонажей из «Ведьмака», поэтому авторы адаптаций могут фантазировать.
CyberSport.ru 15:11
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"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
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В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
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Представлен складной Samsung Galaxy Z Flip

Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Диагональ экрана в разложенном состоянии — 6,7 дюйма.
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У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей

Расследователи выяснили, что чиновник передвигается на бизнес-джете Falcon 8X стоимостью 3 млрд рублей.
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Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru 17:28
Гаджеты

Планшет Huawei MediaPad M6 начали продавать в РФ

ГЛАС.RU 10:12
Наука

Коронавирус может жить на предметах до девяти дней

ФАН 04:35
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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
РИА Новости 17:32
Армия и оружие

В США назвали препятствие для военной победы над Россией

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Общество

Умер легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян

Звание Героя России Ботяну было присвоено указом российского президента за операцию по спасению Кракова 10 мая 2007 года.
RuNews24.ru 01:34
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владислава Шапшу.
REGNUM 11:10
Кино

Звезды фильма «Лёд 2» сыграют в шоу «Сто к одному»

15 февраля в эфире телеканала "Россия 1" выйдет необычный выпуск программы "Сто к одному": команда актеров из картины "Лёд 2" — Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и Ксения Лаврова-Глинка — выступит против команды тех, кто профессионально катается на коньках.
Вести.Ru 03:36
Общество

Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову

Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму, передает агентство городских новостей «Москва».
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Общество

Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах

РБК 11:25
Здоровье

В Китае начали лечить от коронавируса с помощью переливания крови

Китайские врачи начали лечить больных пневмонией нового типа с помощью переливания крови от доноров, переболевших коронавирусом.
Газета.Ru 15:49
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«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
REGNUM 17:35
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец 11 февраля в 18:48
Общество

В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая

Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
ТАСС 15:35
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС 12:36
Политика

Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции

Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.
Sputnik Абхазия 12:25
Наука

В Южной Америке найдены останки черепахи размером с автомобиль

Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.
Planet Today 05:59
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
РИА Новости 12:17
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1310

Количество погибших от вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае достигло 1310 человек при общем числе заразившихся в 48,2 тысячи в провинции Хубэй.
REGNUM вчера в 19:23
Политика

Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране

Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Газета.Ru 14:27
Футбол

РФС не планирует приглашать иностранных судей для работы на матчах РПЛ

Российский футбольный союз не намерен приглашать иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ.
Аргументы и Факты 17:22
Общество

СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
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