Политика

ВедомостиВедомостиСША ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.
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с чего всё началось
В санкционный список Государственного департамента США попали
 три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.
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