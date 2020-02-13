с чего всё началось

Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.

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Гаджеты Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip Разрешение дисплея 2636х1080 пикселей, а соотношение сторон 21,9:9. Производитель заявляет, что гибкий экран смартфона защищает очень тонкое гибкое стекло, однако насколько оно надежно пока неизвестно, так как Galaxy Z Flip стал первым серийным аппаратом с новым решением.

Гаджеты Xiaomi презентовала флагманские смартфоны Mi 10 Китайская компания Xiaomi провела презентацию своих новинок, в рамках которой представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro.

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Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Технологии Определены опасные почти для всех пользователей приложения Эксперты компании Positive Technologies назвали категорию приложений, которые наименее всего защищены от атак хакеров, что делает их очень опасными для рядовых пользователей.

Общество СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.