Политика
ВедомостиСША ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.
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Хоккей
Хоккеисты «Ак Барса» в Риге вырвали победу у «Динамо»
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране
Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Общество
Умер легендарный российский разведчик Алексей Ботян
Общество
Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Гаджеты
Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip
Разрешение дисплея 2636х1080 пикселей, а соотношение сторон 21,9:9. Производитель заявляет, что гибкий экран смартфона защищает очень тонкое гибкое стекло, однако насколько оно надежно пока неизвестно, так как Galaxy Z Flip стал первым серийным аппаратом с новым решением.
Гаджеты
Xiaomi презентовала флагманские смартфоны Mi 10
Китайская компания Xiaomi провела презентацию своих новинок, в рамках которой представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Наука
Рак развивается из-за воздействия патогенов
Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.
Киберспорт
Создатели Half-Life: Alyx назвали дату релиза и показали новые скриншоты
Новая игра Valve Half-Life: Alyx для платформ виртуальной реальности получила дату релиза.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Здоровье
Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Армия и оружие
Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск
Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Общество
В Росавиации сообщили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая
Почти 230 граждан России ждут возвращения в РФ из Китая до 29 февраля, это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии".
Политика
ООН поможет Украине сосчитать жителей Донбасса и Крыма
Украинские власти намерены при помощи спутника подсчитать число жителей, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.
Технологии
Определены опасные почти для всех пользователей приложения
Эксперты компании Positive Technologies назвали категорию приложений, которые наименее всего защищены от атак хакеров, что делает их очень опасными для рядовых пользователей.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала 17-летнего сына от Андрея Кончаловского
Поклонники Юлии Высоцкой заметили и высоко оценили красоту, породистость и врожденную аристократичность ее сына.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
Экономика
Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США
Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.