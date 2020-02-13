Политика
ВедомостиСША ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.
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Политика
Украина решила подсчитать население Крыма и Донбасса со спутника
Для подсчета населения на «оккупированных» территориях Крыма и Донбасса планируется запустить проект спутниковой съемки, который якобы обсуждали с представителями ООН, заявил министр украинского правительства Дмитрий Дубилет.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк сходила в ЗАГС с молодым возлюбленным
В Дворец бракосочетаний № 1 Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Армия и оружие
Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника (Sina.com)
Другие страны НАТО не боятся многих международных проблем, так как могут рассчитывать на поддержку США.
Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Политика
Кадыров оценил слова Путина о семье и браке
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Политика
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Более полутысячи предложений по корректировке Конституции направили россияне. Активность граждан страны оценил президент Владимир Путин.
Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты, а не ядерный статус
Идея писателя Захара Прилепина закрепить в Конституции ядерный статус Путину не понравилась.
Происшествия
На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Экономика
Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%
Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Единоборства
Владимир Кличко не исключил возвращения на ринг для боя с Фьюри
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Здоровье
Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
Культура
Иван Ургант объяснил, почему в Екатеринбурге будут выдавать автомобильные номера с кодом 666
Хоккей
«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ
Гаджеты
Защищенные компьютеры на базе «Эльбруса» представил «Ростех»
Государственная корпорация Ростех представила свою новую разработку: персональные компьютеры (ПК) на базе процессоров «Эльбрус», которые будут изготавливать под заказ для государственных и корпоративных организаций.
Общество
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн
Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Авто
Стала известна дата начала продаж нового Volkswagen Polo в РФ
По информации журналистов, новый Volkswagen Polo поступит в продажу в июне.
Футбол
Борис Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдет в «Сочи»
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.