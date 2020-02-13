Политика

ВедомостиВедомостиСША ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Решение о санкциях вступит в силу после окончательной публикации уведомления. Два из трех российских предприятий, «НПО Машиностроения» и КБП в Туле, ранее были включены в другой санкционный список, связанный с вмешательством России в дела Украины.
Читать в источнике
Комментировать616
с чего всё началось
В санкционный список Государственного департамента США попали
 три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.
РБК09:26

Подробнее о событии

США продолжат применять санкции в отношении стран, нарушающих права человека

Интерфакс18:36

США ввели санкции против трех российских организаций

РИА Новости09:21

Как США вводили против России санкции на основании законов о нераспространении

ТАСС12:30

США ввели санкции против трех российских компаний

Газета.Ru12:41

Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список

РБК09:26

США ввели санкции против трёх оборонных предприятий России

RT на русском13:59

США ввели санкции против трех российских организаций

ТК Звезда09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Газета.Ru 04:09
Политика

Украина решила подсчитать население Крыма и Донбасса со спутника

Для подсчета населения на «оккупированных» территориях Крыма и Донбасса планируется запустить проект спутниковой съемки, который якобы обсуждали с представителями ООН, заявил министр украинского правительства Дмитрий Дубилет.
Московский Комсомолец 12:50
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк сходила в ЗАГС с молодым возлюбленным

В Дворец бракосочетаний № 1 Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Вечерняя Москва 19:32
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Армия и оружие

Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника (Sina.com)

Другие страны НАТО не боятся многих международных проблем, так как могут рассчитывать на поддержку США.
ИноСМИ 17:46
Игры

Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem

В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Городской портал Новый Нижний вчера в 20:00
Политика

Кадыров оценил слова Путина о семье и браке

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Rambler News Service 10:03
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс 09:09
Политика

Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию

Более полутысячи предложений по корректировке Конституции направили россияне. Активность граждан страны оценил президент Владимир Путин.
Pravda.Ru 14:49
Политика

В Конституцию впишут Курилы и зарплаты, а не ядерный статус

Идея писателя Захара Прилепина закрепить в Конституции ядерный статус Путину не понравилась.
Московский Комсомолец 16:19
Происшествия

На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
ТАСС 18:30
Общество

Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:34
Экономика

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Известия 18:23
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ 01:46
Политика

Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности

Lenta.ru 05:55
Общество

СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 15:25
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Единоборства

Владимир Кличко не исключил возвращения на ринг для боя с Фьюри

ProstoProSport 02:35
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста 07:29
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Здоровье

Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом

Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
РЕН ТВ 00:14
Культура

Иван Ургант объяснил, почему в Екатеринбурге будут выдавать автомобильные номера с кодом 666

Екатеринбург Онлайн 17:16
Хоккей

«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ

ProstoProSport 14:53
Гаджеты

Защищенные компьютеры на базе «Эльбруса» представил «Ростех»

Государственная корпорация Ростех представила свою новую разработку: персональные компьютеры (ПК) на базе процессоров «Эльбрус», которые будут изготавливать под заказ для государственных и корпоративных организаций.
Live24 вчера в 11:54
Общество

Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).
Известия вчера в 23:47
Общество

Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Известия 16:26
Авто

Стала известна дата начала продаж нового Volkswagen Polo в РФ

По информации журналистов, новый Volkswagen Polo поступит в продажу в июне.
Tvoe-avto.com 11 февраля в 05:25
Футбол

Борис Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдет в «Сочи»

РИА Новости 01:52
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Российский Диалог 03:28
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости 20:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное