Политика
Газета.RuСША ввели санкции против трех российских компаний
Госдеп продолжает вводить санкции в отношении России. Черный список США пополнился тремя российскими компаниями, работающими в оборонной промышленности. Наша страна уже привыкла к санкциями и новые ограничения вряд ли на что-то повлияют, отмечают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.
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Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Экономика
Мишустин призвал удешевить ипотеку
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности.
Здоровье
В Минздраве Южного Урала рассказали о коронавирусе и посылках из Китая
Случаев заболевания новым коронавирусом на Южном Урале не выявлено.
Авто
Представлен новый Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
Общество
Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах
Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
Эрдоган сдерживает Асада накоплением огневой мощи в Большом Идлибе
Как известно, ранее Эрдоган дал президенту Сирии Башару Асаду время до конца этого месяца свернуть все наступательные операции в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия) и отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, по периметру которой, согласно Сочинскому соглашению от 2018 года, было создано 12 «наблюдательных постов» ВС Турции.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Политика
Россияне стали хуже относиться к украинцам
Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Политика
Кадыров оценил слова Путина о родителе «номер один» и «номер два»
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью основой государства и поддержал президента Владимира Путина, исключившего появление в России родителя "номер один" и "номер два".
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Музыка
В Москве проходит фестиваль и вручение премий «Чартова дюжина»
13 февраля в Москве на ВТБ Арене пройдет XIII музыкальный фестиваль «Чартова дюжина» и вручение премий НАШЕго Радио.
Культура
Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале
Пока звезда появилась в шоу без Александра Гордона, но в будущем он разделит с ней съемочную площадку.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Авто
Hyundai и Canoo разработают платформу для электромобилей будущего
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Политика
Приднестровье захотело увеличить численность миротворцев из России
Речь идет об увеличении миротворческих сил с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тысячи.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
Продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022—2023 годах
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".