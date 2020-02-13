с чего всё началось

Госдеп продолжает вводить санкции в отношении России. Черный список США пополнился тремя российскими компаниями, работающими в оборонной промышленности. Наша страна уже привыкла к санкциями и новые ограничения вряд ли на что-то повлияют, отмечают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Экономика Мишустин призвал удешевить ипотеку Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Армия и оружие Эрдоган сдерживает Асада накоплением огневой мощи в Большом Идлибе Как известно, ранее Эрдоган дал президенту Сирии Башару Асаду время до конца этого месяца свернуть все наступательные операции в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия) и отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, по периметру которой, согласно Сочинскому соглашению от 2018 года, было создано 12 «наблюдательных постов» ВС Турции.

Политика Россияне стали хуже относиться к украинцам Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли 8 человек В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.