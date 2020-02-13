Политика

Газета.RuГазета.RuСША ввели санкции против трех российских компаний

Госдеп продолжает вводить санкции в отношении России. Черный список США пополнился тремя российскими компаниями, работающими в оборонной промышленности. Наша страна уже привыкла к санкциями и новые ограничения вряд ли на что-то повлияют, отмечают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.
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с чего всё началось
В санкционный список Государственного департамента США попали
 три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.
РБК09:26

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США ввели санкции против трех российских организаций

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США ввели санкции против трех российских компаний

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США ввели санкции против трех российских организаций

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Как США вводили против России санкции на основании законов о нераспространении

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США ввели санкции против трёх организаций из России

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