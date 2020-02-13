с чего всё началось

США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.

Экономика На одобренный Путиным мегапроект не нашли денег «В имеющихся бюджетных проектировках средства на проект не предусмотрены», — ответили в ведомстве, комментируя реализацию мегапроекта, одобренного президентом Владимиром Путиным.

Происшествия Экс-министр культуры Мордовии арестован по делу о мошенничестве Суд арестовал бывшего министра культуры Мордовии, который был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Кино В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи 13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.

Общество Участница конкурса «Краса России» избила таксиста Фитнес-тренер и участница конкурса «Краса России» Яна Данькова накричала на таксиста и ударила его за то, что тот отказался вести ее в нужное место.

Происшествия Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.

Хоккей Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Здоровье В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса Выросло и число летальных исходов - за минувшие сутки умерло 242 человека, что составило почти четверть от общего числа зафиксированных ранее смертей и стало антирекордом для суточной статистики.

Политика В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.