Политика
КоммерсантъСША ввели санкции против трех российских организаций
США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
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Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Экономика
На одобренный Путиным мегапроект не нашли денег
«В имеющихся бюджетных проектировках средства на проект не предусмотрены», — ответили в ведомстве, комментируя реализацию мегапроекта, одобренного президентом Владимиром Путиным.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
Происшествия
Экс-министр культуры Мордовии арестован по делу о мошенничестве
Суд арестовал бывшего министра культуры Мордовии, который был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Политика
Путин оценил идею закрепить в Конституции ядерный статус России
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус страны.
Общество
Участница конкурса «Краса России» избила таксиста
Фитнес-тренер и участница конкурса «Краса России» Яна Данькова накричала на таксиста и ударила его за то, что тот отказался вести ее в нужное место.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Армия и оружие
Небоевая потеря: Танк САА упал с моста в Идлибе вместе с экипажем
В подписях к фотографиям говорится о том, что танк вместе с экипажем сорвался с моста в сельской местности провинции Идлиб.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ
Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Наука
Физики реанимировали идею классических временных кристаллов
В системах, полностью описываемых законами классической физики, могут возникать временны́е кристаллы.
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Здоровье
В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса
Выросло и число летальных исходов - за минувшие сутки умерло 242 человека, что составило почти четверть от общего числа зафиксированных ранее смертей и стало антирекордом для суточной статистики.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Футбол
Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»
На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
Политика
В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков
Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.