Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША ввели санкции против трех российских организаций

США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
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с чего всё началось
В санкционный список Государственного департамента США попали
 три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.
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ТК Звезда09:02
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Общество

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Фитнес-тренер и участница конкурса «Краса России» Яна Данькова накричала на таксиста и ударила его за то, что тот отказался вести ее в нужное место.
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В подписях к фотографиям говорится о том, что танк вместе с экипажем сорвался с моста в сельской местности провинции Идлиб.
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В системах, полностью описываемых законами классической физики, могут возникать временны́е кристаллы.
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

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В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса

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Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

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Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе

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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
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