США ввели санкции против трех россиян
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США ввели санкции в отношении трех россиян и одного украинца. Соответствующее заявление распространил Минфин страны. Санкции введены в отношении граждан России Антона Андреева, Дарьи Аслановой, Артема Лифшица, а также депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.В источнике
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