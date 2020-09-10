США ввели санкции в отношении трех россиян и одного украинца. Соответствующее заявление распространил Минфин страны. Санкции введены в отношении граждан России Антона Андреева, Дарьи Аслановой, Артема Лифшица, а также депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.