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Вести.Ru

США ввели санкции против трех россиян

США ввели санкции в отношении трех россиян и одного украинца. Соответствующее заявление распространил Минфин страны. Санкции введены в отношении граждан России Антона Андреева, Дарьи Аслановой, Артема Лифшица, а также депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.В источнике
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РИА Новости

США ввели санкции против трех граждан России

РИА Новости12:23
Интерфакс

США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата

Интерфакс12:20
RT на русском

США ввели санкции против троих россиян из-за «вмешательства» в выборы

RT на русском11:26
ТАСС

США ввели санкции против троих россиян и украинского депутата

ТАСС11:33
Коммерсантъ

США ввели санкции против трех россиян и депутата Рады за вмешательство в выборы

Коммерсантъ11:31
Взгляд.ру

США ввели санкции против троих россиян и украинского депутата

Взгляд.ру11:43
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:22

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Суперкомпьютер Summit вычислил слабое место коронавируса COVID-19

Разгадана главная тайна коронавируса, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Честь открытия принадлежит суперкомпьютеру Summit, установленному в Оак-Риджской национальной лаборатории США.
Уфимские Заметки8 сентября в 04:40
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс8 сентября в 10:37
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