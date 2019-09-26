Политика

Газета.RuГазета.RuСША ввели санкции против трех россиян

Американская сторона считает, что они участвуют в схеме уклонения от санкций, которые направлены на облегчение доставки авиатоплива вооруженным силам России, действующим в Сирии. Кроме того, в связи с этим власти США ввели ограничительные меры против одной российской компании и пяти судов.
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с чего всё началось
Министерство финансов США объявило
 о введении санкций в отношении расположенной в Москве компании Maritime Assistance LLC и троих россиян, участвующих, по мнению Вашингтона, в реализации схемы по доставке в Сирию авиационного керосина.
РБК11:25

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США ввели санкции против троих россиян, пяти судов и одной компании

Коммерсантъ12:14

США расширили санкции против России из-за Сирии

Московский Комсомолец10:54

США расширили санкции против России

РИА Новости11:10

США расширили санкции против России

Телеканал 360°11:06

США ввели санкции из-за поставок авиатоплива российским силам в Сирии

РБК11:25

Помпео: США ввели санкции в отношении россиян, причастных к поставкам топлива в Сирию

ТАСС13:48

В МИД России назвали неприемлемыми новые санкции США

RT на русском11:14
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Политика

МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru 11:36
Армия и оружие

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РБК вчера в 09:46
Политика

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
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Vprognoze.ru 03:00
Политика

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В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro вчера в 13:55
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В Набережных Челнах горит здание неработающего ресторана «Арарат», которое расположено в 11-м комплексе Нового города возле остановки «Университетская».
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Происшествия

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"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru 14:59
Технологии

Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии

Аргументы и Факты вчера в 11:22
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах

МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
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В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
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Деми Роуз показала красоту момента, прикрывшись в ванне лишь лепестками

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Лондонцы дважды хотели приобрести Степаненко, но в первый раз клубам не хватило времени, а во второй Кристал Пэлас не устроила цена за футболиста.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
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Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
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В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России

Lenta.ru вчера в 13:02
Армия и оружие

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
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Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
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Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
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Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
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Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
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Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
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