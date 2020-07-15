Министерство финансов не видит оснований ожидать ужесточения санкций США против России, но на фоне президентских выборов в Вашингтоне возможны обсуждения, заявил замглавы Минфина Тимур Максимов.

Минфин не видит оснований для ужесточения санкций США против России

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