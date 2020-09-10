Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата

Вашингтон внес в санкционный список трех граждан России и одного гражданина Украины за вмешательство в американские выборы. В список, связанный с кибервмешательством в дела США, внесены Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц, а также украинский народный депутат Андрей Деркач.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

США ввели санкции против троих россиян и украинского депутата

ТАСС11:33
РБК

США ввели санкции против депутата Рады и назвали его агентом России

РБК11:50
РИА Новости

США расширили санкции против России

РИА Новости11:35
Интерфакс

США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата

Интерфакс12:20
Известия

США ввели санкции против трех россиян и одного украинца

Известия11:31
Коммерсантъ

США ввели санкции против трех россиян и депутата Рады за вмешательство в выборы

Коммерсантъ11:31
RT на русском

США ввели санкции против троих россиян из-за «вмешательства» в выборы

RT на русском11:26

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
122

В Оренбуржье возобновляют работу кинотеатры и развлекательные центры

Оренбург, 10 сентября 2020, 16:06 — REGNUM В Оренбургской области согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ, разрешено возобновить работу кинозалов и кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, спортивных объектов, аттракционов и пунктов проката развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов.
REGNUM09:06
5

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки09:31
1,2K

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
226

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
526

СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
340

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
1,1K

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
383