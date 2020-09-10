США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата
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Вашингтон внес в санкционный список трех граждан России и одного гражданина Украины за вмешательство в американские выборы. В список, связанный с кибервмешательством в дела США, внесены Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц, а также украинский народный депутат Андрей Деркач.В источнике
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