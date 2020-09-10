Вашингтон внес в санкционный список трех граждан России и одного гражданина Украины за вмешательство в американские выборы. В список, связанный с кибервмешательством в дела США, внесены Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц, а также украинский народный депутат Андрей Деркач.