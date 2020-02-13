Политика

RT на русскомRT на русскомСША ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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с чего всё началось
В санкционный список Государственного департамента США попали
 три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.
РБК09:26

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США ввели санкции против трех организаций из России

ТАСС09:59

США ввели санкции против трех российских организаций

Московский Комсомолец09:10

Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список

РБК09:26

США ввели санкции против трех организаций из России

РИА Новости09:21

США ввели санкции против трёх организаций из России

RT на русском09:19

США ввели санкции против трех российских организаций

URA.Ru09:28

США ввели санкции против трех российских организаций

ТК Звезда09:02
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Напомним, СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.
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Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

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