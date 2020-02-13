Политика
RT на русскомСША ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову
Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
Автоспорт
McLaren показала гоночный автомобиль с индексом MCL35
В четверг в 13:30 по местному времени на базе в Уокинге в присутствии журналистов команда представила машину MCL35.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
Происшествия
Талькову-младшему вынесли приговор за повторную езду в пьяном виде
Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор Игорю Талькову-младшему за повторную езду в пьяном виде.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Футбол
Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»
На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас. Сейчас у нас очень часто полный стадион.
Армия и оружие
Бесполезны против России: ВВС США отказались от покупки штурмовиков с пропеллерами
ВВС США решили отказаться от покупки 300 легких штурмовиков с пропеллерами.
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
Армия и оружие
Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск
Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Происшествия
Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали
Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Общество
Госдума приняла закон о выплатах призывникам
Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
Гаджеты
Вспышка коронавируса может стать причиной дефицита iPhone 12
Вспышка китайского коронавируса может привести к дефициту смартфонов iPhone 12. Об этом 12 февраля сообщило издание DigiTimes.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Футбол
Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек
Как сообщает дисциплинарный комитет французской лиги (LFP), россиянин был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек в игре с Амьеном (2:1) 23-летний игрок заработал уже четвертый горчичник в сезоне и третий за последние 10 туров.
Политика
Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Футбол
«ПСЖ» предложит Мбаппе € 50 млн в год, чтобы удержать его от перехода в «Реал»
«Пари Сен-Жермен» планирует значительно улучшить условия контракта нападающего Килиана Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в «Реал», утверждает AS.
Общество
К российскому аналогу SWIFT подключились 10 зарубежных банков
Напомним, СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Биатлон
Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки
Победитель семи розыгрышей Кубка мира по биатлону в общем зачете Мартен Фуркад прокомментировал интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой «Советскому спорту».
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.