с чего всё началось

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

США ввели санкции против трёх организаций из России

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Общество Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.

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Общество К российскому аналогу SWIFT подключились 10 зарубежных банков Напомним, СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.