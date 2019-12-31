Политика
РБКСША ввели санкции против военного министра Кубы
Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Об этом говорится в публичном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео в четверг, 2 января, он «несет ответственность за действия Кубы, направленные на поддержку» Венесуэлы.Известия17:45
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Кино
В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер
Ранее сообщалось, что в этом фильме появятся первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гомосексуал.
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Спорт
Александр Большунов: «Удивлен, что Хальфварссон не стал помогать»
Александр Большунов остался недоволен действиями шведа Калле Хальфварссона в гонке преследования на «Тур де Ски».
Футбол
«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
"Спартак" не разрешил бразильскому защитнику Лукасу отправиться в расположение олимпийской сборной страны, сообщает Globo Esporte.
Финансы
Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году
Рубль в начале 2020 года года может укрепиться, и находиться на уровне от 61 до 64 рублей за доллар, во втором полугодии возможно существенное ослабление курса российской валюты - до 66-69 руб. за доллар, считают опрошенные RNS аналитики.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Xiaomi Mi 10 приписывается аккумулятор емкость 4800 мА·ч, а более дорогой версии Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мА·ч Предположительно, презентация новинок состоится в феврале этого года.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Политика
Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию
Бельгийский суд в четверг принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность.
Армия и оружие
Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Наука
К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев
Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Общество
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Футбол
«Милан» провел официальную презентацию Златана Ибрагимовича
Шведский форвард Златан Ибрагимович был представлен в качестве игрока «Милана». 38-летний швед подписал с клубом контракт до июня 2020 года.
Общество
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Армия и оружие
Eurofighter Typhoon: бизнес на Висле
Речь идёт о тяжёлых истребителях Eurofighter Typhoon.
Кино
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года
Американский стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года.
Происшествия
Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами
Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Космос