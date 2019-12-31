с чего всё началось

Госдепартамент США ввел санкции против главы военного министерства Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Об этом говорится в публичном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Финансы Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году Рубль в начале 2020 года года может укрепиться, и находиться на уровне от 61 до 64 рублей за доллар, во втором полугодии возможно существенное ослабление курса российской валюты - до 66-69 руб. за доллар, считают опрошенные RNS аналитики.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно Xiaomi Mi 10 приписывается аккумулятор емкость 4800 мА·ч, а более дорогой версии Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мА·ч Предположительно, презентация новинок состоится в феврале этого года.

Энергетика Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.

Политика Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.