Политика
КоммерсантъСША ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым
США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
Читать в источнике
Оценить467
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Общество
Лукашенко поручил провести переговоры с Казахстаном по нефти
«Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договорённости в пределах одобренного проекта», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского лидера.
Политика
Президент Грузии заявила, что не приглашала делегацию РФ в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что во время своего выступления в ПАСЕ в Страсбурге не приглашала российскую делегацию в Тбилиси на предстоящую в мае встречу глав МИД Совета Европы, но не будет препятствовать ее участию.
Политика
Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства
МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
Игры
Sony назвала игры, которые войдут в февральскую подборку PS Plus
Sony представила игры, которые пополнят библиотеку PS Plus в ноябре.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Общество
Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается.
Происшествия
Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям
Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).
Космос
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба
Болельщики "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
Здоровье
«Не создавайте панику!» Супрун призвала не надевать маски для защиты от коронавируса
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы о том, как уберечься от заражения уханьским коронавирусом и призвала беречь психическое здоровье.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Политика
Журналист Бабицкий прокомментировал давление на РФ в ПАСЕ
Ранее депутат Государственной Думы Антон Морозов прокомментировал попытки западных политиков оказать давление на РФ в ПАСЕ.
Киберспорт
Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
Недвижимость
Колыма стала регионом с самой доступной в России ипотекой
Регионы российского Севера оказались лидерами России по доступности ипотеки, в лидерах Колыма, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования Росбанка.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сделала странный макияж с «запасными» глазами
На выставку Сальвадора Дали Настасья Самбурская пришла с необычным макияжем.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты
С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Наука
Изотопы свинца помогут установить, откуда родом были древние люди
Если свинец из газа, шахт или промышленных источников загрязнил останки, то анализ на изотопы не сможет верно показать их происхождение.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Футбол
«Локомотив» подал в суд на Геркуса
Московский «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Агент Пабло Сантоса подтвердил вероятность перехода игрока в «Рубин»
Паоло Вентура, агент защитника «Браги» Пабло Сантоса, прокомментировал информацию о том, что игрок может перейти в «Рубин» в ближайшее время.