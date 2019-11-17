Политика
РБКСША ввели санкции в отношении главы МВД Кубы
Как следует из текста документа, кубинского министра считают причастным к «грубым нарушениям прав человека» в Венесуэле. Помимо этого, санкции также введены в отношении двух детей Гандарильи.
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Футбол
Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией
В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией, а Северная Ирландия во Франкфурте встретится с Германией.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Армия и оружие
В Турции задержали 25 родственников главаря ИГ
Армия и оружие
Армия Израиля отбила ракетную атаку из сектора Газа
С момента начала обострения 12 ноября радикалы из сектора Газа выпустили около 450 ракет, от ответных ударов армии Израиля погибли, по данным Минздрава Газы, не менее 30 человек.
Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Общество
В России снизился спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Наука
Патент недели: грипп на птичьих правах
Патент: 2702833 Авторы: Людмила Цыбалова, Марина Потапчук, Инна Видяева, Вера Грищенко Патентообладатель: Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации Про птичий грипп слышали даже те, кто максимально далек от микробиологии или эпидемиологии.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Политика
ОАГ осудила указ о действиях армии Боливии при протестах
Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) опубликовала указ правительства Жанин Аньес, освобождающий вооружённые силы Боливии от уголовной ответственности при наведении порядка в стране, заявив, что документ игнорирует стандарты в области прав человека и стимулирует репрессии.
Авто
Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Политика
РФ и Куба реализуют проект реконструкции кубинских железных дорог
Совместный проект России и Кубы по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике.
Здоровье
Кардиолог объяснил опасность вейпов
Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Шоу-бизнес
Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине
Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев
Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Автоспорт
Квят озадачила потеря темпа в квалификации
В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Общество
В Польше обнаружены теплицы Гитлера
Здоровье