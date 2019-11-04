с чего всё началось

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил. Кроме того, в санкционном списке фигурируют девять имен.

Политика Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Шоу-бизнес Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.

Игры Обнародован трейлер игрового процесса Diablo IV На конференции BlizzCon 2019, которая проходит 1-2 ноября в США, компания Blizzard Entertainment показала трейлер новой части легендарной игры Diablo IV.

Общество В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.

Шоу-бизнес Ева Польна прокомментировала состояние дочери Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.

Происшествия В больнице Миасса санитарка мыла пациентку грязной тряпкой В сети появился ролик, в котором санитарка травматологического отделения городской больницы № 2 протирает тряпкой лицо пациентке, предварительно прополоскав ветошь в тазу с грязной водой.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Приморье Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Приморье в селе Лётно-Хвалынское обнаружили тела двух детей — мальчика семи лет и девочки трёх лет.

Общество СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.

Общество РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту. Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог.

Авто Toyota представила новый недорогой кроссовер Toyota Raize Японская компания Toyota стартовала продажи на местном рынке новых кроссоверов Toyota Raize, которые получили продвинутые характеристики.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Политика В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.

Армия и оружие В Турции задержана сестра аль-Багдади Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.

Авто Hyundai отзовет более 116 тысяч машин из-за подушек безопасности Как сообщает ToDay News Ufa, под отзыв попали модели Hyundai i30, Hyundai Palisade и Hyundai Sonata Hybrid, имеющие неисправности в работе подушек безопасности.