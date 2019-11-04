Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил. Кроме того, в санкционном списке фигурируют девять имен.
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«Эта акция направлена на то, чтобы не допустить поступления средств в теневую сеть военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру», — говорится в заявлении
 ведомства.
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