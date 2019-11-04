Политика
РИА НовостиСША ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил. Кроме того, в санкционном списке фигурируют девять имен.
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с чего всё началось
«Эта акция направлена на то, чтобы не допустить поступления средств в теневую сеть военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру», — говорится в заявлении ведомства.Свободная Пресса00:29
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Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Privet-Rostov.ru 03 ноября в 13:39
Игры
Обнародован трейлер игрового процесса Diablo IV
На конференции BlizzCon 2019, которая проходит 1-2 ноября в США, компания Blizzard Entertainment показала трейлер новой части легендарной игры Diablo IV.
Интермонитор.ру 02 ноября в 10:11
Общество
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Ева Польна прокомментировала состояние дочери
Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Музыка
Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Пятый канал вчера в 14:37
Происшествия
В больнице Миасса санитарка мыла пациентку грязной тряпкой
В сети появился ролик, в котором санитарка травматологического отделения городской больницы № 2 протирает тряпкой лицо пациентке, предварительно прополоскав ветошь в тазу с грязной водой.
U74.Ru вчера в 23:35
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
RuNews24.ru вчера в 10:39
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Приморье
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Приморье в селе Лётно-Хвалынское обнаружили тела двух детей — мальчика семи лет и девочки трёх лет.
RT на русском 00:09
Общество
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
РБК 03 ноября в 13:07
Общество
РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка
Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту. Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог.
Ведомости 00:45
Авто
Toyota представила новый недорогой кроссовер Toyota Raize
Японская компания Toyota стартовала продажи на местном рынке новых кроссоверов Toyota Raize, которые получили продвинутые характеристики.
Faktom 01:07
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Происшествия
При пожаре на ферме в Саратовской области погибли 10 тысяч кроликов
Эхо Москвы вчера в 23:45
Армия и оружие
В Турции задержана сестра аль-Багдади
Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
Свободная Пресса вчера в 21:23
Футбол
На восстановление газона «Казань Арены» направят 96 млн рублей
Реальное время 03 ноября в 20:32
Футбол
Семеду: «Барселону» ждет тяжелый матч со «Славией»
Sport24.ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Авто
Hyundai отзовет более 116 тысяч машин из-за подушек безопасности
Как сообщает ToDay News Ufa, под отзыв попали модели Hyundai i30, Hyundai Palisade и Hyundai Sonata Hybrid, имеющие неисправности в работе подушек безопасности.
ToDay News Ufa вчера в 21:48
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
RZN.info 03 ноября в 08:00