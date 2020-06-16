с чего всё началось

Американские власти вводят новые санкции в отношении Сирии в рамках так называемого "закона Цезаря". На этот раз под них подпадают, в частности, президент САР Башар Асад и его жена Асма, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Здоровье Врач назвал последствия заболевания коронавирусом Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.

Общество В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. 287

Общество Беглова просят проверить жалобы на принуждение голосовать бюджетников Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в СМИ, сообщения депутатов ЗакСа и социальных сетях появилась информация о массовом принуждении бюджетников к голосованию. 142

Фигурное катание Плющенко назначили тренером сборной России Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию. 18

Политика Bloomberg: 80 ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным на параде Победы Ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы 24 июня, отправили в самоизоляцию перед встречей с президентом Владимиром Путиным, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знающих детали подготовки к мероприятию.

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 9

Общество Мишустин отменил более 450 актов РСФСР и СССР Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства. 710

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 285

Кино Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. 4

Футбол УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.