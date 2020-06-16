Политика
Газета.RuСША вводят новые санкции против Сирии
Американские власти вводят новые санкции в отношении Сирии в рамках так называемого "закона Цезаря". На этот раз под них подпадают, в частности, президент САР Башар Асад и его жена Асма, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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с чего всё началось
«Сегодня мы начинаем последовательную кампанию по введению санкций против режима Асада в соответствии с "Законом Цезаря", которые позволяют применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии»,— написал господин Помпео в Twitter.Коммерсантъ09:16
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Что такое «Закон Цезаря». Новые санкции США ударят по российским военным за поддержку режима Асада
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