Политика
Газета.RuСША вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на своей странице в Twitter. Под санкционные меры также попадут президент САР Башар Асад и его супруга.
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с чего всё началось
«Сегодня мы начинаем последовательную кампанию по введению санкций против режима Асада в соответствии с "Законом Цезаря", которые позволяют применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии»,— написал господин Помпео в Twitter.Коммерсантъ09:16
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Что такое «Закон Цезаря». Новые санкции США ударят по российским военным за поддержку режима Асада
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Помпео объявил о введении новых санкций против Сирии, куда включены Асад с супругой
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