с чего всё началось

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на своей странице в Twitter. Под санкционные меры также попадут президент САР Башар Асад и его супруга.

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 40

Армия и оружие Источник в индийской армии рассказал о ситуации на границе с Китаем По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. 592

Здоровье Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании. 891

Происшествия Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 28

Здоровье Роддома Москвы проверят после жалоб президенту на агрессивное акушерство Минздрав предписал Департаменту здравоохранения Москвы провести проверку всех роддомов после сообщений о фактах агрессивного акушерства и ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Происшествия Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет. 3

Политика Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели. 86

Фигурное катание Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. 3

Общество Рособрнадзор ужесточит правила проверки ЕГЭ Ведомство намерено использовать для проверки результатов ЕГЭ алгоритмы нейронных сетей, которые смогут показать, действительно ли ученик самостоятельно писал экзамен. 10

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,5K

Игры На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5 Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него. 12