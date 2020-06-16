Политика

Газета.RuГазета.RuСША вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на своей странице в Twitter. Под санкционные меры также попадут президент САР Башар Асад и его супруга.
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США ввели санкции против супруги и сестры Асада

РИА Новости11:12

США вводят новые санкции против Сирии. Под них подпадут Башар Асад и его супруга

ТАСС08:50

США вводят новые санкции против Сирии

Газета.Ru11:05

США приняли санкции против Асада и его жены

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РФ продолжит военную помощь Сирии, несмотря на американский «закон Цезаря»

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Швыткин уверен, что Асад сохранит экономику Сирии под ударом новых санкций США

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Что такое «Закон Цезаря». Новые санкции США ударят по российским военным за поддержку режима Асада

Новая газетавчера в 12:24
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Общество

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
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Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
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Общество

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РИА Новости 10:47
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

Вести.Ru 14:02
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Политика

Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Интерфакс 13:42
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Общество

Мишустин отменил меню времен СССР в самолетах

Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года, устанавливающий меню в самолетах, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
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Здоровье

В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
МордовМедиа 10:01
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Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости 08:29
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Общество

ВОЗ прекратила испытания популярного лекарства от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса.
Lenta.ru 16:01
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Авто

Новый Citroen C4 показался на видео

Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
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Футбол

Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после возобновления турнира

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Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Известия 15:18
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Общество

О большом риске новой эпидемии коронавируса заявил Китай

Очередная локальная вспышка наблюдается в японской столице. Получается, что все может сводиться к новой волне эпидемии.
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В Москве проходит первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны.
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Общество

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
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Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками

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«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Вальядолидом»

"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании.
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
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ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

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В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

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Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.
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