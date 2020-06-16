Политика
Газета.RuСША вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на своей странице в Twitter. Под санкционные меры также попадут президент САР Башар Асад и его супруга.
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Что такое «Закон Цезаря». Новые санкции США ударят по российским военным за поддержку режима Асада
Новая газетавчера в 12:24
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Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Политика
Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Интерфакс 13:42
Общество
Мишустин отменил меню времен СССР в самолетах
Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года, устанавливающий меню в самолетах, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
МордовМедиа 10:01
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости 08:29
Общество
ВОЗ прекратила испытания популярного лекарства от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса.
Lenta.ru 16:01
Авто
Новый Citroen C4 показался на видео
Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
SpeedMe вчера в 07:14
Общество
О большом риске новой эпидемии коронавируса заявил Китай
Очередная локальная вспышка наблюдается в японской столице. Получается, что все может сводиться к новой волне эпидемии.
Evo-rus.com 13:06
Общество
В Москве проходит первая ночная репетиция парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 15:47
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками
Для своих подопечных, как заявил Фадеев, он был «трамплином» и «едой».
Evo-rus.com 09:17
Игры
Промофото PlayStation 5 с консолями в горизонтальном положении
На Amazon появилось промофото PlayStation 5. На нем обе версии консоли – с дисководом и без – изображены в горизонтальном положении.
Cyber.sports.ru 13:07
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Вальядолидом»
"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета 10:17
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Газета.Ru 07:35
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер»: об этом сегодня сообщил режиссер картины Пабло Ларраин.
Super.ru 13:03