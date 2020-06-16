США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на своей странице в Twitter. Под санкционные меры также попадут президент САР Башар Асад и его супруга.

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

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