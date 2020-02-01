Политика

REGNUMREGNUMСША вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран

По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи. Поясняется, что ограничение связано с обеспечением вопросов безопасности в этих шести государствах.
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В отношении граждан шести государств ввели ограничения на поездки в США

ТАСС16:11

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

РБК16:29

США ограничат поездки в страну граждан Киргизии и пяти других государств

Российская газета16:19

США ограничили въезд гражданам шести стран

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США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран

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США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

Известия17:08

США ввели ограничения на въезд в страну для граждан шести стран, включая Киргизию

Эхо Москвы18:08
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:49, Ашберн

Официально: ограничения на поездки и эмиграцию в США белорусов не коснутся

КП - Беларусь17:09
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
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Ведомости 07:40
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