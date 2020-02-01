Политика
REGNUMСША вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран
По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи. Поясняется, что ограничение связано с обеспечением вопросов безопасности в этих шести государствах.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Авто
Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае
В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Кино
Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Испании
В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Общество
Роскачество назвало отличия вин в картонной упаковке от бутылочных
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными, передает РИА "Новости".
Экономика
Индексы Уолл-стрит снова падают из-за коронавируса
Все основные индексы фондового рынка США в ходе сессии 31 января переместились в «красную зону» из-за осложнения ситуации с эпидемией китайского коронавируса.
Политика
Зеленский просит США назначить посланника по вопросам Донбасса
США должны назначить специального посланника по вопросам Донбасса, который сосредоточится исключительно на этом направлении, сказал Зеленский.
Футбол
Моуриньо начал разговаривать сам с собой на пресс-конференции
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо решил задавать вопросы самому себе на пресс-конференции, которая состоялась перед матчем «шпор» с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход форварда «Шанхай Шэньхуа» Игало
Форвард «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Sky Sports.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Технологии
Астрономы-любители из Финляндии обнаружили новый вид северного сияния
Как пишет интернет-издание "Фонтанка", такой вид сияний может прояснить особенности так называемых атмосферных волн в мезосфере.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Армия и оружие
В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»
В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Общество
Одна из команд «Формулы-1» будет переименована в Aston Martin
Команда «Формулы-1» Racing Point с 2021 года будет выступать под названием Aston Martin, сообщает AFP со ссылкой на заявление британского автопроизводителя.
Армия и оружие
50 военнослужащих США пострадали во время ракетных ударов Ирана
Официальный представителя министерства обороны США генерал-полковник Томаса Кэмпбелл заявил о пятидесяти военнослужащих США которые пострадали при ракетном обстреле американских военных баз Ираном В результате удара Ирана по американским базам у пятидесяти военных диагностированы черепно-мозговые травмы, так же он рассказал, что число пострадавших может возрасти.
Здоровье
ФАС проанализирует сообщения о росте цен на маски и препараты в России
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует поступившие в ведомство сообщения о росте цен на маски и противовирусные препараты, сообщили ТАСС в ведомстве.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.