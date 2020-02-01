По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи. Поясняется, что ограничение связано с обеспечением вопросов безопасности в этих шести государствах.

США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран

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