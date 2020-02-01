Политика
РИА НовостиСША вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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США временно запретят въезд в страну недавно побывавшим в КНР иностранцам
Российская газетавчера в 17:10
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Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Футбол
«Локомотив» и «Партизан» объявили составы на товарищеский матч
Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Футбол
ЦСКА приобрел защитника «Крыльев Советов»
17-летний центральный защитник подписал с армейским клубом контракт на 3,5 года. Котин является защитником юношеской сборной России.
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
Общество
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Предварительно известно, что появление «Русского Прадо» ожидается в июне следующего года.
Общество
В России появились первые заболевшие коронавирусом
В России зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Здоровье
Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged
В ночь с 28 на 29 января Warcraft III: Reforged вышла из стадии бета-теста, пользователям стали доступны все режимы игры.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Здоровье
В Забайкалье поступили тест-системы для выявления коронавируса
Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае получил в субботу набор реагентов для определения антигена нового коронавируса, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Шоу-бизнес
Повереннова опубликовала фото 77-летней Алентовой без очков
Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл первый матч после гибели Брайанта
"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА.