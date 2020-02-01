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Политика Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.

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