Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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В США решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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США вводят режим ЧС из-за коронавируса нового типа

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США вводят режим ЧС из-за коронавируса

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США объявили о введении режима ЧС из-за коронавируса

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США вводят запрет на въезд иностранных граждан, побывавших в последние дни в Китае

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
ТАСС 03:40
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Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru вчера в 16:59
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 29 января в 09:30
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«Локомотив» и «Партизан» объявили составы на товарищеский матч

Московский "Локомотив" и сербский "Партизан" объявили стартовые составы на матч в рамках товарищеского турнира в Дохе.
Газета.Ru 05:17
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Футбол

ЦСКА приобрел защитника «Крыльев Советов»

17-летний центральный защитник подписал с армейским клубом контракт на 3,5 года. Котин является защитником юношеской сборной России.
ProstoProSport вчера в 14:46
Общество

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС вчера в 16:34
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

Газета.Ru 30 января в 11:47
Общество

Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Ряд изданий писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.
РИА Новости вчера в 23:01
Авто

Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ

Предварительно известно, что появление «Русского Прадо» ожидается в июне следующего года.
Car.ru 30 января в 11:50
Общество

В России появились первые заболевшие коронавирусом

В России зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом.
Рамблер вчера в 07:43
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
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Общество

Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Взгляд.ру 30 января в 06:57
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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:21
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Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
РИА Новости вчера в 22:47
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
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Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Что происходит вчера в 06:01
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Вести.Ru 04:46
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged

В ночь с 28 на 29 января Warcraft III: Reforged вышла из стадии бета-теста, пользователям стали доступны все режимы игры.
Live24 30 января в 07:51
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 29 января в 09:22
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Газета.Ru вчера в 15:36
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
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В Забайкалье поступили тест-системы для выявления коронавируса

Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае получил в субботу набор реагентов для определения антигена нового коронавируса, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
ТАСС 05:07
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Повереннова опубликовала фото 77-летней Алентовой без очков

ТВ Центр вчера в 04:07
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«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл первый матч после гибели Брайанта

"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Кобе Брайанта матч регулярного чемпионата НБА.
Вести.Ru 03:43
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