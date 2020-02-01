Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 16:59

Режим чрезвычайной ситуации ввели в США из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 18:04

США запретят въезд побывавшим в Китае иностранцам

Lenta.ruвчера в 17:33

США временно запретят въезд в страну недавно побывавшим в КНР иностранцам

Российская газетавчера в 17:10

США вводят режим ЧС из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 18:25

США временно ограничили въезд иностранных граждан, побывавших в Китае

REGNUMвчера в 16:30

США вводят запрет на въезд иностранных граждан, побывавших в последние дни в Китае

ТАССвчера в 16:09
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Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Накануне.Ru вчера в 07:53
Политика

Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло

Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Pravda.Ru 30 января в 23:27
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
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Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Единоборства

Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Добавим, что в промоушене уже выступает один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.
Советский спорт вчера в 14:29
Армия и оружие

Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии

Rusvesna.su 30 января в 22:00
Здоровье

Подмосковные врачи удалили волосатую кисту из яичников женщины

ToDay News Ufa вчера в 09:25
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 29 января в 01:03
Происшествия

Сестра погибшего при обрушении СКК рабочего рассказала о брате

С сестрой погибшего Матвея Кучерова удалось пообщаться корреспонденту телеканала РЕН ТВ. По ее словам, Кучерова позвали на работу друзья.
iReactor вчера в 21:24
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Космос

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 22:04
Общество

Какие изменения ожидают россиян с 1 февраля

Второй этап программы "Дальневосточный гектар" В феврале 2020 года в Бурятии и Забайкальском крае начинается второй этап программы "Дальневосточный гектар", который продлится до 1 августа.
RT на русском 00:26
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Здоровье

Число жертв китайского коронавируса возросло до 258 человек

По информации портала «Ванъи», который ссылается на данные региональных властей Китая, число жертв нового коронавируса возросло до 258 человек.
RuNews24.ru вчера в 19:15
Футбол

«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Нева Спорт вчера в 11:00
Здоровье

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости вчера в 12:45
Политика

Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Наша версия вчера в 08:54
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Здоровье

Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

У зараженного коронавирусом нового типа гражданина Китая, находящегося в Забайкальском крае, наблюдается улучшение состояния.
Газета.Ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
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Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Газета.Ru вчера в 14:33
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Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
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Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор

По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Автоновости дня 30 января в 12:32
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости 30 января в 07:30
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