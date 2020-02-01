Политика
РИА НовостиСША вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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США временно запретят въезд в страну недавно побывавшим в КНР иностранцам
Российская газетавчера в 17:10
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Авто
В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Финансы
Почти у 40% желающих взять ипотеку не нашлось сбережений на первый взнос
38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК).
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Правила увольнения С 1 февраля в России также вступили в силу новые стандарты Минтруда относительно увольнений.
Теннис
Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open
Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство
Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале
В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.
Политика
Мишустин: отношения Казахстана и России являются братскими
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что отношения между Казахстаном и Россией являются братскими. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Центральной России ожидается похолодание
В Центральной России в середине следующей недели (3−9 февраля) ожидается похолодание.
Кино
Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Экономика
Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых
К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Анахайм» с голом и передачей Кучерова
Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.
Космос
Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»
Футбол
Старший сын Зидана перешел в «Альмерию»
Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в Испании.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Политика
Киев подтвердил планы открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе
Украинские власти подтвердили планы организовать пункт пропуска через линию соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районе населенного пункта Золотое.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Общество