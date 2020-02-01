Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Финансы Почти у 40% желающих взять ипотеку не нашлось сбережений на первый взнос 38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК).

Теннис Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Экономика Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.

Хоккей «Тампа» обыграла «Анахайм» с голом и передачей Кучерова Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Здоровье В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.