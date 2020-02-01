Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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США вводят режим ЧС из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 18:25

США вводят запрет на въезд иностранных граждан, побывавших в последние дни в Китае

ТАССвчера в 16:09

США запретят въезд побывавшим в Китае иностранцам

Lenta.ruвчера в 17:33

США временно запретят въезд в страну недавно побывавшим в КНР иностранцам

Российская газетавчера в 17:10

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 16:59

США временно ограничили въезд иностранных граждан, побывавших в Китае

REGNUMвчера в 16:30

Режим чрезвычайной ситуации ввели в США из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 18:04
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Авто

В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер

Новые автомобили 29 января в 23:37
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Финансы

Почти у 40% желающих взять ипотеку не нашлось сбережений на первый взнос

38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК).
РБК 01:01
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Правила увольнения С 1 февраля в России также вступили в силу новые стандарты Минтруда относительно увольнений.
RT на русском 00:26
Теннис

Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 07:35
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.
Известия 00:49
Политика

Мишустин: отношения Казахстана и России являются братскими

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что отношения между Казахстаном и Россией являются братскими. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

В Центральной России ожидается похолодание

В Центральной России в середине следующей недели (3−9 февраля) ожидается похолодание.
REGNUM 02:06
Кино

Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

ФАН вчера в 23:57
Политика

Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
РИА Новости вчера в 22:47
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru 30 января в 07:50
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Экономика

Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Ведомости вчера в 01:54
Хоккей

«Тампа» обыграла «Анахайм» с голом и передачей Кучерова

Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.
REGNUM 00:43
Космос

Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»

Lenta.ru 30 января в 04:07
Футбол

Старший сын Зидана перешел в «Альмерию»

Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в Испании.
Sport24.ru вчера в 19:39
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Политика

Киев подтвердил планы открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе

Украинские власти подтвердили планы организовать пункт пропуска через линию соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районе населенного пункта Золотое.
Московский Комсомолец вчера в 15:48
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК 30 января в 11:26
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Общество

Сомнолог дал советы об улучшении качества сна

Известия вчера в 20:22
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