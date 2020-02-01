Политика
Телеканал 360°Режим чрезвычайной ситуации ввели в США из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса Вашингтон со 2 февраля вводит в стране режим чрезвычайной ситуации. В страну запретят въезд всем иностранцам, побывавшим до этого в Китае. Эту новость на брифинге в Белом доме сообщил министр здравоохранения США Алекс Азар.
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США временно запретят въезд в страну недавно побывавшим в КНР иностранцам
Российская газетавчера в 17:10
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Политика
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Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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Стала известна дата презентации в нашей стране китайского кроссовера Changan CS75 FL.
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