Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Здоровье #ТвойДальнийВосток: поликлиники края делают максимально удобными для пациентов В учреждении привели в порядок все внутренние помещения: не просто провели косметический ремонт, а сделали поликлинику максимально приспособленной для нужд не просто пациентов, а маленьких детей и их родителей.

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Политика Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.

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