Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

РИА Новости16:59

Режим чрезвычайной ситуации ввели в США из-за коронавируса

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