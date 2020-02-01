Политика
РИА НовостиСША вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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Шоу-бизнес
Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Общество
В новом КоАП появится штраф за опасное вождение
Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Здоровье
#ТвойДальнийВосток: поликлиники края делают максимально удобными для пациентов
В учреждении привели в порядок все внутренние помещения: не просто провели косметический ремонт, а сделали поликлинику максимально приспособленной для нужд не просто пациентов, а маленьких детей и их родителей.
Футбол
«Локомотив» отправился на турнир в Катар
«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
Футбол
«Брайтон» подписал 19-летнего защитника «Челси» Лэмпти
Защитник Тарик Лэмпти перешел из «Челси» в «Брайтон» Контракт с 19-летним игроком рассчитан до июня 2023 года.
Хоккей
Шестеркин сыграет в матче против «Детройта»
Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Здоровье
Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч
В пресс-службе Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики сообщили, что количество зараженных новым типом коронавируса превысило 10 тысяч.
Кино
В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition
Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Происшествия
В Смоленской области нашли тело подростка
Найдено тело, предположительно, 16-летнего подростка, пропавшего в Смоленской области в апреле прошлого года.
Спорт
Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА
Решение принято комиссией о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Происшествия
Полицейский вертолет разбился в Японии
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Футбол
«Барселона» объявила о подписании Матеуса Фернандеса
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о подписании полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса.
Здоровье
В Новосибирске проверили полсотни рейсов из Китая на коронавирус
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Здоровье
Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Технологии
На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды
Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Наука
Ученые сделали новый шаг на пути к солнечным батареям будущего
Перовскитные солнечные батареи – новый тип фотовольтаических устройств, которые по прогнозам составят мощную конкуренцию широко используемым кремниевым солнечным панелям.
Футбол
Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону
Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Общество
Airbus заплатит €3,6 млрд по делу о подкупе в России и других странах
Airbus заключила ряд соглашений с Великобританией, Францией и США, силовые структуры которых обвинили авиастроительную компанию в коррупции, и согласилась выплатить штраф в €3,59 млрд, говорится на сайте Airbus.