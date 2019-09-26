Политика
ТАСССША вводят санкции против Рауля Кастро
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Госдепартамента.
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Происшествия
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
В Москве задержали генерал-майора из центрального аппарата МВД Александра Мельникова, его обвиняют в покушении на крупное мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
США вновь расширили санкции против России
В четверг, 26 сентября, стало известно, что Вашингтон ввел санкции против одной российской компании, трех граждан и пяти судов.
Новости Воронежа 12:37
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета
Глава МИД РФ заявил, что ранее днем обсудил вопрос конституционного комитета с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Политика Сегодня 19:26
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Технологии
В системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица
В системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица.
Весьма 02:56
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии
Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
RT на русском 13:08
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Политика
Генсек НАТО сообщил об обсуждении с Зеленским вопроса членства Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе встречи в Нью-Йорке он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским членство Украины в организации.
RT на русском 20:13
Политика
NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя
Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.
РБК 18:12
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Политика
В Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL
Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
RT на русском 20:40
Наука
Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков
Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.
Капитал страны 13:13
Экономика
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов уточнил, что банк столкнулся с всплеском мошеннических звонков в начале июля, часть была с подменой номера.
Коммерсантъ 18:33
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Футбол
Дзюба с помощью приложения показал себя звездой Голливуда
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба воспользовался популярным приложением Gradient, которое показывает схожесть с известными актерами.
Sport24.ru 08:40
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Здоровье
Минздрав: россияне стали жить почти на 8 лет дольше
Телеканал 360° 23 сентября в 17:37
Футбол
Зоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»
Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», шутливо сказал, что скучает по зарплате в России.
Sports.ru 17:10
Армия и оружие
В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери
По данным Киева, накануне неспокойно было по всем направлениям: стреляли вблизи Марьинки, что на окраине Донецка, неподалеку от Гнутово и Новоселовки Второй, у Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика.
Российский Диалог вчера в 04:04
Космос
Самарские ученые разработали уникального орбитального уборщика
РИА Новости 20:00
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
Ведомости 12:42
Политика
Стала известна дата возобновления торговых переговоров США и Китая
Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся 10 октября в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на три источника сообщил телеканал CNBC.
Известия 18:17