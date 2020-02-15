Политика
RuNews24.ruСША выделят Европе на энергобезопасность $1 млрд
На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео отметил, что эти финансовые вливания должны позволить снизить зависимость от энергоресурсов, которые поставляет Россия. В частности, речь идет о странах Центральной и Восточной Европы.
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Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Здоровье
Новую больницу на Кунашире откроют в 2023 году
Власти Сахалина планируют открыть в 2023 году на курильском острове Кунашир новую современную больницу, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
Здоровье
Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен
В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Футбол
«Ливерпуль» предложил за Вернера 58 млн евро
«Ливерпуль» значительно продвинулся в переговорах по приобретению бомбардира «Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернера.
Космос
Conversation: хакеры способны захватить управление спутниками
Аспирант университета Денвера, штат Колорадо, Уильям Акото в своей статье на сайте The Conversation предупреждает, что безоглядная гонка частных компаний по наращиванию спутниковых группировок без должных усилий по их криптозащите способна предоставить в распоряжение хакеров весьма грозное оружие как против околоземных объектов, так и против наземных.
Происшествия
Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку
Финансы
Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года
Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.
Политика
СМИ: Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прекращения поставок в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Наука
Предка людей обнаружили в Западной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science Advances, генетики Шрирам Шанкарараман и Арун Дурвасула из Калифорнийского университета выявили в геноме западноафриканцев гены «призрачного» человека (неизвестным архаичным видом людей).
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Культура
Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»
Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Футбол
Гол Облякова помог ЦСКА победить «Сириус» в контрольном матче
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Москвы. На 57-й минуте за ЦСКА забил Иван Обляков, а на 65-й отличился Никола Влашич.
Космос
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Политика
Гарвард и Йель обязали отчитаться о связях с Россией
Йельский и Гарвардский университеты получили письма от Министерства образования США с требованием предоставить информацию о возможных связях с Россией, а также рядом других государств: Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром.
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Происшествия
Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве
Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).
Хоккей
«Тампа» обыграла «Филадельфию», Никита Кучеров набрал два очка
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33 и стал лучшим игроком матча. В итоге "Тампа" победила со счетом 5:3.
Авто
В РФ кроссовер Geely Coolray будет дороже, чем в Беларуси
В России автомобиль белорусской сборки уже был замечен у дилеров Geely, однако дата старта продаж пока не называется.
Политика
Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины
Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными».
Биатлон
Логинова на пресс-конференции атаковали вопросами про допинг
Александр Логинов дал обет молчания на время чемпионата мира. Но отвертеться от пресс-конференции после победы он не мог никак.
Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Происшествия
Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста
Приволжское управление СК на транспорте начало расследование гибели машиниста электропоезда "Ласточка" на станции Владимир.
Футбол