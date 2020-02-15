с чего всё началось

На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео отметил, что эти финансовые вливания должны позволить снизить зависимость от энергоресурсов, которые поставляет Россия. В частности, речь идет о странах Центральной и Восточной Европы.

Здоровье Новую больницу на Кунашире откроют в 2023 году Власти Сахалина планируют открыть в 2023 году на курильском острове Кунашир новую современную больницу, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Биатлон Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.

Космос Conversation: хакеры способны захватить управление спутниками Аспирант университета Денвера, штат Колорадо, Уильям Акото в своей статье на сайте The Conversation предупреждает, что безоглядная гонка частных компаний по наращиванию спутниковых группировок без должных усилий по их криптозащите способна предоставить в распоряжение хакеров весьма грозное оружие как против околоземных объектов, так и против наземных.

Финансы Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Наука Предка людей обнаружили в Западной Африке Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science Advances, генетики Шрирам Шанкарараман и Арун Дурвасула из Калифорнийского университета выявили в геноме западноафриканцев гены «призрачного» человека (неизвестным архаичным видом людей).

Культура Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе» Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".

Политика Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.

Политика Гарвард и Йель обязали отчитаться о связях с Россией Йельский и Гарвардский университеты получили письма от Министерства образования США с требованием предоставить информацию о возможных связях с Россией, а также рядом других государств: Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром.

Общество Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.

Хоккей «Тампа» обыграла «Филадельфию», Никита Кучеров набрал два очка Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33 и стал лучшим игроком матча. В итоге "Тампа" победила со счетом 5:3.

Политика Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными».