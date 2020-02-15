Политика
RuNews24.ruСША выделят Европе на энергобезопасность $1 млрд
На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео отметил, что эти финансовые вливания должны позволить снизить зависимость от энергоресурсов, которые поставляет Россия. В частности, речь идет о странах Центральной и Восточной Европы.
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с чего всё началось
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.РБКвчера в 07:02
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США потратят $1 млрд на снижение энергозависимости стран ЕС от России
Московский Комсомолецвчера в 04:55
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Эхо Москвывчера в 08:33
США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов
Интерфаксвчера в 04:23
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