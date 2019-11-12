Политика
ФАНСША выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине. Информация об этом, как сообщает Associated Press, содержится в украинских правительственных документах.
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СМИ: глава Минэнерго США подтолкнул Украину к невыгодному нефтегазовому контракту
Коммерсантъвчера в 12:11
Власти Украины одобрили невыгодный нефтяной контракт с американской компанией
Эхо Москвывчера в 13:31
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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