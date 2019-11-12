Политика
ФАНСША выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине. Информация об этом, как сообщает Associated Press, содержится в украинских правительственных документах.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: глава Минэнерго США подтолкнул Украину к невыгодному нефтегазовому контракту
Коммерсантъвчера в 12:11
Власти Украины одобрили невыгодный нефтяной контракт с американской компанией
Эхо Москвывчера в 13:31
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:19, Ашберн
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
Армия и оружие
Израиль уничтожил главаря джихадистов в Газе
Авиации Израиля удалось прицельным ударом уничтожить дом в секторе Газа, в котором находился глава палестинской исламистской группировки «Исламский джихад» Бахаа Абу аль-Ата.
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
Шоу-бизнес
Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Климовой
Фанаты заметили, что актер Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Екатериной Климовой.
Происшествия
Доценту СПбГУ предъявлено обвинение в убийстве аспирантки
Политика
Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Политика
Горбачев способствовал ликвидации Берлинской стены
Футбол
Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
Здоровье
В Севастополе начнут выдавать продуктово-гигиенические наборы
Ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в Севастополе стабильно улучшается — эту хорошую новость сообщил в эфире ForPost главный врач Севастопольского противотуберкулёзного диспансера Андрей Вербицкий.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
Происшествия
Убийство в Алексине: полицейский-стажер открыл стрельбу, защищая брата
В результате стрельбы брат стажёра получил телесные повреждения.
Авто
Назвали стоимость Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
Ранее уже упоминалось, что модель, прозванная, как «Русский Прадо», будет создана на новой платформе и получит новые силовые установки.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода
В случае, если родителя уже привлекали к административной ответственности, но он все равно не исполняет решение суда, ему будет грозить до пяти суток ареста.
Авто
Названы 5 ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
Политика
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины
По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Футбол
Климкин призвал украинских фанатов не позориться перед Россией
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских болельщиков не позориться перед Россией после расистского скандала на матче чемпионата страны по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Происшествия
Более 50 детей пострадали в Китае в результате нападения на детсад
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
Экономика
Бизнес опасается пользоваться льготным НДС для ягод и фруктов
Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС, рассказали «Ведомостям» несколько поставщиков.
Происшествия
Российский военный украл авиатоплива на 50 миллионов рублей
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Хоккей
Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.