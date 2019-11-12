Политика

ФАНФАНСША выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ

Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине. Информация об этом, как сообщает Associated Press, содержится в украинских правительственных документах.
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