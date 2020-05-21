Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.

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