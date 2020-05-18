с чего всё началось

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, приостановила прием новых заказов от Huawei Technologies в ответ на ужесточение экспортного контроля со стороны США, направленное на дальнейшее ограничение доступа китайской компании к важнейшим мировым поставкам чипов, сообщили многочисленные источники в Nikkei Asian Review.

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Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,1K

Политика Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 384

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 216

Здоровье Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19. 140

Экономика Россиянам дали советы по избавлению от долгов Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. 236

Армия и оружие Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34 Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.

Общество На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита. 18

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Экономика В бюджет Саратовской области поступят деньги на борьбу с коронавирусом Часть средств перераспределяется, в том числе с нацпроектов, госпрограмм и мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий и ухудшения экономической ситуации и распространения коронавируса - 8,8 млн, остатки собственных средств бюджета на начало года - 215,1 млн.

Политика Эрдоган и Путин провели разговор по телефону Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры, обсудив возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

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Общество Синоптики пообещали москвичам снег В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. 14

Политика Мишустин дал день на исполнение поручения Путина по выплатам медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников к 19 мая исполнить все поручения президента Владимира Путина по выплатам медикам за работу с коронавирусными пациентами.

Здоровье В Архангельской области выявили ещё 72 инфицированных COVID-19 За последние сутки на территории Архангельской области региональный референс-центр выявил ещё 72 новых случая COVID-19.

Музыка Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность. 52

Общество Сменился руководитель ведущей угольной компании в России Владимир Рашевский оставит пост гендиректора Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") в связи с трансформацией структуры управления группы. 64