Общество
Вести.RuСША вынудили TSMC прекратить поставки чипов для Huawei
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, приостановила прием новых заказов от Huawei Technologies в ответ на ужесточение экспортного контроля со стороны США, направленное на дальнейшее ограничение доступа китайской компании к важнейшим мировым поставкам чипов, сообщили многочисленные источники в Nikkei Asian Review.
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с чего всё началось
Вступившие в силу новые требования американского законодательства предполагают, как поясняет Nikkei Asian Review, что TSMC сможет продолжить поставки процессоров для нужд Huawei, заказы на выпуск которых были приняты до 15 мая, но отгрузку придётся прекратить к 14 сентября текущего года.3DNews01:22
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Коммерсантъ 08:12
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Газета.Ru 01:42
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Lenta.ru вчера в 22:45
Армия и оружие
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ТК Звезда 04:13
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Моя Москва.онлайн вчера в 02:53
Экономика
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СаратовБизнесКонсалтинг 04:23
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Lenta.ru 04:44
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Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
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МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
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Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
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