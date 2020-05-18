Общество

Вести.RuВести.RuСША вынудили TSMC прекратить поставки чипов для Huawei

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, приостановила прием новых заказов от Huawei Technologies в ответ на ужесточение экспортного контроля со стороны США, направленное на дальнейшее ограничение доступа китайской компании к важнейшим мировым поставкам чипов, сообщили многочисленные источники в Nikkei Asian Review.
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с чего всё началось
Вступившие в силу новые требования американского законодательства предполагают, как поясняет Nikkei Asian Review
, что TSMC сможет продолжить поставки процессоров для нужд Huawei, заказы на выпуск которых были приняты до 15 мая, но отгрузку придётся прекратить к 14 сентября текущего года.
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