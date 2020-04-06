Общество

Вести.RuВести.RuСША выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть

Президент США Дональд Трамп намерен ввести существенные пошлины на импортную нефть. Это произойдет в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не достигнут соглашения по снижении добычи. Такое заявление глава Белого дома сделал во время брифинга.
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Американские власти пригрозили ввести пошлины на нефть, если ситуация на рынке не стабилизируется

Эхо Москвывчера в 22:04

Трамп: США введут пошлины на импортную нефть, если рынок не нормализуется

Аргументы и Фактывчера в 20:55

Трамп пригрозил ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены не упадут

Газета.Ruвчера в 20:23

«Потому что мы сейчас независимы». Трамп пригрозил РФ высокими пошлинами на нефть

Life.ruвчера в 20:50

Трамп назвал условия, при которых США введут пошлины на импортную нефть

ТАССвчера в 20:46

Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии высокими пошлинами на нефть

Lenta.ruвчера в 20:53

Трамп пригрозил введением пошлин на импорт нефти

Интерфаксвчера в 20:21
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Общество

Рязанским школьникам могут продлить учебный год

В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Рязань.Лайф 04 апреля в 07:30
Общество

Специалисты назвали оказавшиеся из-за пандемии в зоне риска профессии

Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 10:11
Здоровье

Врач назвал укрепляющее иммунитет средство в период пандемии

Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:07
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, еще «заявит о себе», и к этому нужно быть готовыми.
Известия вчера в 07:10
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Названы три дополнительных симптома коронавируса

Ученые рассказали, какие симптомы являются дополнительными при коронавирусе.
ToDay News Ufa вчера в 14:07
Здоровье

Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье

В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Росбалт вчера в 22:40
Происшествия

В Москве нашли двух сбежавших из дома детей

Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
ТАСС вчера в 17:52
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

В Бурятии продлили режим самоизоляции

Жителям и гостям Бурятии продлили режим самоизоляции до 30 апреля.
Наш Север вчера в 22:34
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Общество

В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Комсомольская правда вчера в 15:39
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости вчера в 13:12
Здоровье

Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке

Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
АСН24 вчера в 22:59
Здоровье

Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса

Пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской лаборатории. Такую версию выдвинула разведка Великобритании, пишет Daily Mail.
РЕН ТВ вчера в 22:49
Экономика

Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»

По словам Силуанова, резервов хватит для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.
RT на русском вчера в 20:35
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Здоровье

Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Общество

Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС вчера в 21:53
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия вчера в 21:25
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество

Турецкая вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Piter.tv вчера в 14:46
Политика

Реструктуризация кредитов банками начнется с понедельника

Вячеслав Володин рассказал о вступлении в силу закона о кредитных каникулах. Видеобращение размещено в инстаграм политика.
Саратов 24 вчера в 06:41
Экономика

Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину

Московский Комсомолец вчера в 12:15
Экономика

В Башкирии утвержден пакет мер поддержки бизнеса на 15 млрд

Как сообщал ранее РБК Уфа, объем первоочередных мер господдержки наиболее пострадавших отраслей в Башкортостане оценили в 15 млрд рублей.
РБК Уфа вчера в 01:50
Политика

Трамп считает хорошим признаком снижение смертности в штате Нью-Йорк

Вашингтон, 6 апреля 2020, 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что снижение темпов роста числа летальных исходов из-за нового коронавируса в штате Нью-Йорк — хороший признак.
REGNUM вчера в 20:41
Наука

Найден способ улучшения качества изображения тканей для медицинской диагностики

Российские ученые представили уникальный способ, который позволяет улучшить качество изображения тканей для медицинской диагностики.
ToDay News Ufa вчера в 14:09
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