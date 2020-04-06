Общество
Вести.RuСША выразили готовность ввести существенные пошлины на импортную нефть
Президент США Дональд Трамп намерен ввести существенные пошлины на импортную нефть. Это произойдет в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не достигнут соглашения по снижении добычи. Такое заявление глава Белого дома сделал во время брифинга.
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Трамп: США введут пошлины на импортную нефть, если рынок не нормализуется
Аргументы и Фактывчера в 20:55
Трамп пригрозил ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены не упадут
Газета.Ruвчера в 20:23
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Общество
Рязанским школьникам могут продлить учебный год
В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Общество
Специалисты назвали оказавшиеся из-за пандемии в зоне риска профессии
Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Здоровье
Врач назвал укрепляющее иммунитет средство в период пандемии
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, еще «заявит о себе», и к этому нужно быть готовыми.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Названы три дополнительных симптома коронавируса
Ученые рассказали, какие симптомы являются дополнительными при коронавирусе.
Здоровье
Восьмой случай заболевания коронавирусом подтвержден в Приморье
В Приморском крае выявлен восьмой по счету случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Происшествия
В Москве нашли двух сбежавших из дома детей
Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Экономика
Меры поддержки: что делает город для бизнеса
Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Общество
В Бурятии продлили режим самоизоляции
Жителям и гостям Бурятии продлили режим самоизоляции до 30 апреля.
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Общество
В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Политика
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»
Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
Здоровье
Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке
Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
Здоровье
Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса
Пандемия коронавируса была вызвана утечкой из китайской лаборатории. Такую версию выдвинула разведка Великобритании, пишет Daily Mail.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности»
По словам Силуанова, резервов хватит для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете.
Общество
Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Здоровье
Коллега Проценко рассказал о самочувствии главврача Коммунарки
Коронавирус, подтвердившийся у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, протекает не в тяжелой форме.
Общество
Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина
Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Общество
Турецкая вакцина от коронавируса успешно испытана на животных
Политика
Реструктуризация кредитов банками начнется с понедельника
Вячеслав Володин рассказал о вступлении в силу закона о кредитных каникулах. Видеобращение размещено в инстаграм политика.
Экономика
Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину
Экономика
В Башкирии утвержден пакет мер поддержки бизнеса на 15 млрд
Как сообщал ранее РБК Уфа, объем первоочередных мер господдержки наиболее пострадавших отраслей в Башкортостане оценили в 15 млрд рублей.
Политика
Трамп считает хорошим признаком снижение смертности в штате Нью-Йорк
Вашингтон, 6 апреля 2020, 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что снижение темпов роста числа летальных исходов из-за нового коронавируса в штате Нью-Йорк — хороший признак.
Наука
Найден способ улучшения качества изображения тканей для медицинской диагностики
Российские ученые представили уникальный способ, который позволяет улучшить качество изображения тканей для медицинской диагностики.