Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Лидером остается Китай — 81 782 случая заражения за все время. На втором месте Италия — 80 589 зараженных. UPD по состоянию на 01:10 по московскому времени: По данным университета Джонса Хопкинса, США также вышли на первое место по количеству зараженных в мире — 82 404 человек.
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

ТАСС18:44

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

Российская газета17:32

NYT: США вышли на первое место по зафиксированным случаям COVID-19

RT на русском18:31

США отобрали у Китая лидерство по числу зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец18:11

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Lenta.ru17:43

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

РБК18:31

США обогнали Китай и Италию по числу зараженных коронавирусом

РЕН ТВ17:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Общество

Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов

Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Российская газета 14:57
Происшествия

В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ.
Evo-rus.com 16:59
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Наука

Серые крысы распознали голод сородичей по запаху и добыли им еду

N+1 вчера в 10:27
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Экономика

Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов

Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Российская газета 11:03
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 19:22
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Здоровье

В Вологодской области объявлен карантин по коронавирусу

Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Медиа-Центр 35media.ru 11:53
Общество

Польша может оставить «Северный поток-2» без газа

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы.
Expert.ru 24 марта в 08:10
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Здоровье

Алтайские медики объяснили отсутствие коронавируса в регионе

Все тесты показали отрицательный результат. При этом в соседних регионах подтверждены новые случаи коронавируса.
Слово и Дело вчера в 23:43
Общество

В России выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом

182 новых случая заражения коронавирусом в России зарегистрировал за прошедшие сутки оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, 26 марта сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Красная весна 06:32
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Биатлон

Тренеры сборной России по биатлону отчитались за минувший сезон

Тренеры сборной России по биатлону отчитались перед тренерским советом за прошедший сезон.
ТАСС Спорт 10:51
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Политика

Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что россиян в короткие сроки вывезут из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
РБК 19:45
Общество

Совфед: выходная неделя не скажется на праздничных днях

Объявление будущей выходной недели не скажется на графике праздничных дней.
Online47.ru вчера в 21:08
Общество

Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Область 45 вчера в 10:10
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском 09:30
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
Общество

МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
РБК 17:25
Общество

Крупные торговые сети продолжат работать на следующей неделе

Крупные российские торговые сети планируют работать в обычном режиме на следующей неделе, которая станет нерабочей.
Арендатор.ру 07:59
Наука

Кэтрин Браунштейн, Гарвард — о генной терапии и лечении орфанных заболеваний

Стоимость создания национального ДНК-центра, в котором должны храниться генетические образцы 80 млн граждан, правительство Китая в 2017 году оценивало в $900 млн.
Хайтек 10:43
Здоровье

Новых случаев инфицирования коронавирусом в Приморье не выявлено

Владивосток, 26 марта 2020, 07:05 — REGNUM По состоянию на утро 26 марта в Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.
REGNUM 00:05
Здоровье

Доктор Мясников назвал 5 лекарств от коронавируса

Главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале перечень препаратов, которые могут помочь излечиться заболевшим COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 04:34
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК 17:00
ещё по теме
Главное