Коронавирус
Российская газетаСША вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Их общее число в стране, по последним данным, которые публикует газета The New York Times, превысило 81,3 тысячи.
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Авто
Renault приостановит производство автомобилей в России
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Футбол
Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Спорт
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Общество
Коронавирусом в США заражены свыше 75 тысяч человек
В США положительный результат анализов на заражение новым типом коронавируса COVID19 получили более 75 тысяч человек.
Технологии
ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня.
Футбол
Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Экономика
В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
Политика
Путин на саммите G20 предложил ряд мер по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20, впервые в истории проходящем в режиме видеоконференции, предложил ряд мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Единоборства
Александр Емельяненко назвал Шлеменко высокомерным
Ранее Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Емельяненко.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на новогодний режим работы
ЦБ подчеркивает, что во время нерабочих дней на следующей неделе банки должны в обычном режиме обеспечить операции по выдаче денег юрлицам — на выплаты зарплат и выплат социального характера.
Культура
Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Общество
Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней
Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Культура
Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Здоровье
Еще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус
Первичное подтверждение коронавирусной инфекции было получено еще у четырех жителей Республики Бурятия сегодня, 26 марта.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.