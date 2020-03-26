В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Их общее число в стране, по последним данным, которые публикует газета The New York Times, превысило 81,3 тысячи.

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

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