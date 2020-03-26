Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСША вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Их общее число в стране, по последним данным, которые публикует газета The New York Times, превысило 81,3 тысячи.
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США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

ТАСС18:53

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

РБК18:31

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

Российская газета17:32

США отобрали у Китая лидерство по числу зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец18:11

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Lenta.ru17:43

NYT: США вышли на первое место по зафиксированным случаям COVID-19

RT на русском18:31

США обогнали Китай и Италию по числу зараженных коронавирусом

РЕН ТВ17:22
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Авто

Renault приостановит производство автомобилей в России

Автоновости дня 03:45
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Футбол

Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».
ProstoProSport 13:17
Общество

Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

Взгляд.ру 05:20
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК 15:50
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости вчера в 11:20
Спорт

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.
Екатеринбург-ТВ 04:15
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com 17:11
Общество

Коронавирусом в США заражены свыше 75 тысяч человек

В США положительный результат анализов на заражение новым типом коронавируса COVID19 получили более 75 тысяч человек.
Газета.Ru 14:19
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
RuNews24.ru 16:30
Общество

Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня.
Газета.Ru 19:59
Футбол

Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Sport24.ru 17:41
Экономика

В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
РБК 19:59
Политика

Путин на саммите G20 предложил ряд мер по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20, впервые в истории проходящем в режиме видеоконференции, предложил ряд мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
НТВ 11:15
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Evo-rus.com 03:17
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости 05:25
Единоборства

Александр Емельяненко назвал Шлеменко высокомерным

Ранее Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Емельяненко.
Газета.Ru 13:58
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на новогодний режим работы

ЦБ подчеркивает, что во время нерабочих дней на следующей неделе банки должны в обычном режиме обеспечить операции по выдаче денег юрлицам — на выплаты зарплат и выплат социального характера.
BFM.ru 10:50
Культура

Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет

Экспресс газета 08:02
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Общество

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней.
Piter.tv 01:00
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия 24 марта в 16:37
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Коммерсантъ Краснодар 16:49
Культура

Гергиев прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
RT на русском 16:09
Здоровье

Еще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус

Первичное подтверждение коронавирусной инфекции было получено еще у четырех жителей Республики Бурятия сегодня, 26 марта.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 07:59
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:38
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