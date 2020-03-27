Коронавирус

РБКРБКСША вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.
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США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Эхо Москвы02:03

США за сутки обогнали Китай и Италию по числу заболевших COVID-19

РЕН ТВвчера в 23:50

Университет Хопкинса: США обошли Китай по числу случаев коронавируса

РИА Новостивчера в 18:56

США вышли на первое место в мире по числу заболевших COVID-19

Интерфаксвчера в 20:30

Университет Хопкинса: США вышли на первое место в мире по числу случаев коронавируса

Росбалтвчера в 19:40

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

РБКвчера в 18:31

США стали первыми по числу заболевших коронавирусом в мире

Коммерсантъвчера в 20:58
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Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 17:11
Происшествия

В жилом доме в Магнитогорске после взрыва начался пожар

Взрыв произошёл на втором этаже пятиэтажного дома. Пожар, начавшийся сразу после этого охватил несколько квартир на разных этажах.
Суть событий вчера в 12:08
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Общество

Глава Хакасии летел в одном самолёте с заболевшей коронавирусом

Абакан, 27 марта 2020, 07:18 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов, летевший в одном самолёте с женщиной, у которой 26 марта подтвердился коронавирус, принял решение о самоизоляции.
REGNUM 00:18
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Футбол

Министр спорта Италии: «Вряд ли серия А возобновится в начале мая»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о том, когда возобновится чемпионат Италии.
Спорт-Экспресс 01:37
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество

Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве

В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
Московский Комсомолец вчера в 09:37
Авто

Чиновники в Волгограде отменили покупку 10 люксовых иномарок и покупают их заново

Администрация Волгоградской области отказалась от услуг компании, которая была готова доставить в течение недели 10 новеньких Hyundai Sonata в гараж губернатора.
V1.ru 25 марта в 03:36
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Лос-Анджелес

Британский принц Гарри с супругой Меган Маркл и 10-месячным сыном Арчи переехали из Канады в Лос-Анджелес - родной город Меган, где проживают ее мать и друзья.
Российская газета вчера в 20:19
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Газета.Ru вчера в 02:43
Политика

Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 01:59
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Культура

27 марта отмечается Всемирный день театра

Главный театр Московской области – Московский губернский театр, был создан в 2013 г. в результате объединения двух областных театров: Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра (до 1992 г. – Первый Московский областной драматический театр).
Серп и молот (Клин) 02:00
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами

Интерфакс вчера в 23:22
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости вчера в 17:23
Космос

Ученые разработали ионный двигатель для миссии DART на астероид

Миссия НАСА по испытанию перенаправления двойного астероида DART запланирована на 22 июля 2021 года.
V-kosmose.com вчера в 00:57
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости 25 марта в 14:12
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv 01:32
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